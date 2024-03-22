Sevgili karısı daha derli toplu görünmesini istiyordu... 'Sakallarım aşkıma feda olsun'.... Liseli gençlere döndü

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Elbette insan yaş aldıkça bazı alışkanlıklarını, tercihlerini değiştirmesi zorlaşır. Ama eğer hayatındaki insanı gerçekten seviyorsa ne yapar ne eder ona mutlu hissettirecek değişiklikler için adım atar.

İşte bunun son örneklerinden birini de ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck sergiledi. Büyük aşkı Jennifer Lopez'e yıllar sonra kavuşan ve onunla bir yuva kuran Ben Affleck, karısının en çok istediği değişikliği de sonunda yaptı: Yıllardır bir türlü kıyamadığı sakallarını kesti.

51 yaşındaki Ben Affleck geçtiğimiz günlerde eski eşi Jennifer Garner'dan dünyaya gelen üç çocuğundan en küçüğü olan 12 yaşındaki Samuel ile birlikte görüntülendi.

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ÜNLÜ SAKALLAR GİTMİŞ!

Oğlunun basketbol maçına giden Affleck'in yıllardır yüzünden eksik etmediği sakallarıyla vedalaştığı görüldü. Onun yaptığı bu değişime de genellikle olumlu tepkiler geldi.

Öncelikle karısı Jennifer Lopez'in hatırına sakallarına veda etmesi Affleck için büyük bir artı puan oldu. Sonrasında da yorumlara bakılırsa Affleck, en az 10 yaş birden gençleşti.

2000'li yılların başında nişanlanıp ayrılan sonra da başka evlilikler yapan Lopez ile Affleck yıllar sonra tekrar bir araya geldiler: Bu kez işi şansa bırakmadılar ve 2022 yılında evlendiler.

KOCAMAN BİR AİLE OLDULAR

Affleck, eski eşi Jennifer Garner ile 10 yıllık evliliğinden 18 yaşında Seraphina, 15 yaşında Violet ve 12 yaşında Samuel adında üç çocuk sahibi oldu. Lopez de eski eşi Mart Anthony'den dünyaya gelen ikizleri Emme ile Max de 16 yaşında.

Lopez ile Affleck eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte kocaman bir aileye dönüştüler. Gittikleri her yerde mutluluk tablosu çizseler de haklarındaki söylentiler de bitmek bilmedi.

İşte bunlardan biri de Ben Affleck'in görünümüyle ilgiliydi.

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İddialara göre Affleck'in dağınık giyim tarzı Lopez'in çok hoşuna gitmiyordu Evdeki dağınıklığı da bir türlü tütün ürünü kullanmayı bırakmaması da.

Affleck'in yıllardır kesmediği kirli sakalları da o dönemde ortaya atılan iddialara göre Jennifer Lopez'in pek hoşlanmadığı bir özellikti.

İşte ünlü yıldızın yüzünde yaptığı son değişiklik "Demek Jennifer'ı kıramadı" yorumlarına neden oldu.

Sakallarını kesen Affleck, birçok yoruma göre 10 yaş daha genç görünmeye başladı.





FİLM GİBİ AŞK

Bu arada Lopez ile Affleck'in öyküleri de kelimenin tam anlamıyla filmlere yaraşır türden.

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2000'lerin başında birlikte rol aldıkları Gigli adlı filmin setinde başlayan aşklarını o dönemde nişanlılığa kadar taşıdı çift.

Fakat 2004 yılında yollarını ayırdılar. Aradan geçen zamanda başka evlilikler yaşadılar, o evliliklerden çocuk sahibi oldular. Ama belli ki birbirlerine olan özlemlerini gideremediler.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, tam 17 yıl sonra yeniden bir araya geldiler. 2022 yılında önce sürpriz bir nikah ardından da gösterişli bir düğünle evlendiler.

Ama bu bile içlerindeki aşk ateşini söndüremedi. Hala gittikleri yerlerde sanki ilk kez aşık olmuş liseli gençler gibi romantik görüntüler sergiliyorlar.

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BÜYÜK AŞK BELGESEL OLDU

Bu arada Lopez ile Affleck'in aşkı bir de belgesele konu oldu. The Greatest Love Story Never Told (Anlatılmamış En Büyük Aşk Hikayesi) adlı belgeselde Lopez ile Affleck, ilk nişanlandıkları döneme, aşklarına, iptal edilen ilk düğünlerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

O belgeselde magazin basınında Bennifer adıyla anılan çift, 2003 yılındaki ilk düğünlerini iptal etmeden önce kamuoyu baskısı altında çöktüklerini söyledi.

JLO, o belgeselde Ben Affleck ile düğünden üç gün önce ayrıldıklarını söyledi. Bakalım Lopez'in bu konudaki sözlerine: "Büyük bir düğün planlamıştık. 14 tane nedime ve sağdıç olacaktı. Ama düğüne üç gün kala nişanı bozduğumuzda baskı altında ezilmiştik."

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Ben Affleck de bu konuda daha önce verdiği bir röportajda o ilk nişanın bozulmasında ve ardından ayrılığın gelmesinde özel hayatlarının bu kadar büyük ilgi çekmesi olduğunu söylemişti.

O BENİ SEVDİKÇE BEN DE KENDİMİ SEVDİM

Lopez belgeselde kocası Ben Affleck'ten söz ederken öyle bir aşka geldi ki konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Lopez, belgesel kapsamında yaptığı konuşmada "kendini sevme ve olduğu gibi kabullenme yolculuğuna da" değindi. Bu konuda Ben Affleck'in kendisine yönelik aşkının nasıl da uzun bir yol almasını sağladığını belirtti.

Kocası Ben Affleck'in, özgüvenini artırma konusunda kendisine ne kadar büyük bir destek sağladığını saklamadı Lopez. Sonra da gözyaşları içinde şunları söyledi: "Onun söyledikleri, bende gördükleri ve kendime dair inandırdıkları yalnızca aşktan kaynaklanıyor. Çünkü daha önce hiç kimse kendimi bu şekilde görmemi sağlamamıştı."

'SADECE HAYATIMIN AŞKINI DEĞİL EN İYİ ARKADAŞIMI DA KAYBETTİM'

2002 yılında birlikte rol aldıkları Gigli filminin setinde tanışıp aşka düşen Lopez ile Affleck, 2003 yılında nişanlandı. Bir yıl sonra da evlenmeyi planlarken düğünden üç gün önce yollarını ayırdılar.

Bu ayrılık sonradan itiraf ettiklerine göre ikisini de çok kötü etkiledi. Lopez bu konuda şunları söylemişti: " Ondan ayrıldığımda sadece hayatımın aşkını kaybetmiş gibi hisetmedim. Ondan ayrıldığımda hayatım boyunca sahip olduğum en iyi arkadaşımı kaybetmiş gibi de hissettim. Ve uzun yıllar bu konuda konuşamadım. İşin en zor kısmı da buydu."

ennifer Lopez, Ben Affleck'ten ayrıldıktan sonra şarkıcı Marc Anthony ile evlendi. Bu evlilikten Max ve Emme adında biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu oldu. Fakat 2014 yılında bu evlilik bitti.

Lopez arada başka aşklar yaşasa da Alex Rodriguez ile uzun süre nişanlı kaldı. Ondan ayrıldıktan hemen sonra da yıllar önce ayrıldığı büyük aşkı Ben Affleck ile ilişkisine ikinci bir şans verdi.

O DA BAŞKASIYLA EVLENDİ AMA YÜRÜMEDİ

Bu arada Ben Affleck de 2005 yılında meslektaşı Jennifer Garner ile evlendi. Ondan ikisi kız biri erkek üç tane çocuk sahibi oldu. Fakat bu evlilik de 2015 yılında bitti.

Ben Affleck de Jennifer Lopez ile yeniden bir araya geldiği 2021 yılına kadar başka aşklar da yaşadı. Ama en sonunda hiç unutamadığı büyük aşkı Jennifer Lopez'e döndü.

Tıpkı yıllar önceki gibi Bennifer olarak anılan ünlü çift, hakkında evlenmelerinden sonra da bir sürü olumsuz iddia ortaya atıldı. Aralarının iyi olmadığı, hatta ayrılığın yakınlaştığı ileri sürüldü. Ama onlar bütün bu söylentilere inat gittikleri her yerde mutluluk tablosu çizmeyi sürdürüyor.