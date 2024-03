Sevdiği yaşasın diye kendisi buz gibi sularda donarak ölmüştü… Sinema tarihine geçen sahnedeki ‘kapı’ rekor fiyata satıldı

Haberin Devamı

Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun gencecik birer yıldız adayıyken rol aldığı film iki başrolüne de dünya çapında şöhretin kapılarını açmıştı.

Usta yönetmen James Cameron’ın o dönem için rekor bir paraya çektiği film En İyi Film de dahil olmak üzere tam 11 Oscar ödülü kazanarak da büyük bir başarı elde etmişti.

Film aynı adlı, o yıllarda daha büyüğü olmayan ünlü transatlantik yolcu gemisinin 1912 yılındaki ilk seferinde bir buz dağına çarpıp batmasını konu alıyordu. Titanic gemisinin batışını anlatan film bu hikâyeyi gemide bulunan iki genç insanın hüzünlü aşkı fonuyla beyaz perdeye yansıtmıştı

DENİZİCLİK TARİHİNİN EN BÜYÜK KAZASI SİNEMA TARİHİNE GEÇEN FİLME KONU OLMUŞTU

Kazada 1514 kişi yaşamını yitirdi, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can verdi. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi gemiden 710 kişiyi kurtarmıştı.

Titanic filminde gemide bulunan 17 yaşındaki Rose ve zengin nişanlısıyla tanışan Jack Dawson’ın hikâyesi anlatılıyordu.

Rose ve Jack filmin sonunda kavuşamayarak sinema tarihinin en efsane çiftleri arasına girmişti

Yoksul bir genç sanatçı olan Jack Dawson, bir poker oyununda üçüncü sınıf bir Titanik bileti kazanmış, yolculuk sırasında da Rose ile arasında büyük bir aşk doğmuştu.

O AHŞAP PARÇASINA TUTUNDU AMA DONARAK ÖLDÜ...

Filmin sonunda, Titanic buzdağına çarpıp batmaya başlayınca kendini düşünmeyip Rose’u kurtarmaya çalışan Jack finalde buz gibi sularda tutundukları bir ahşap kapıya tutunmuş ancak daha fazla dayanamayarak donarak can vermişti.

Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet Titanic'ten sonra da birlikte başrol oynadılar ve uzun yıllardır çok iyi dostlar

O KAPI VE SAHNE YILLARCA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Titanic filmi gösterime gireli neredeyse 30 sene geçmiş olsa da filmin finali uzun yıllar tartışılmaya devam etti. Finalde kendilerini batan gemiden kurtaran Jack ve Rose en sonunda suda yüzen ahşap kapının parçasına tutunmuş ancak bir süre mücadele ettikten sonra bedeni suyun içinde olan Jack donarak ölmüştü. Seyirciler uzun yıllar filmi gündeme getirip Rose’un büyük bir bencillik gösterdiğini, aslında ikisinin de kapıya tutunarak hayatta kalıp yardıma gelen gemi tarafından kurtarılabileceklerini iddia etmişlerdi.

Kate Winslet'in filmde giydiği elbise de yüksek fiyata alıcı buldu

Peki milyonların ezberinde olan bu sahneyi neden bir kez daha anlattık derseniz… İşte o izleyeni gözyaşlarına boğan sahnede kullanılan ahşap kapı bir açık artırmada rekor bir fiyata, tam 718 bin dolara alıcı buldu.

Jack'in hayatta kalıp kalamayacağı konusunda onlarca yıllık bir tartışmayı da alevlendiren bu ahşap parçası Heritage Auctions'ın Treasures from Planet Hollywood etkinliğinde satıldı ve satış fiyatı Indiana Jones'un Temple of Doom filmindeki boğa kamçısını (525.000 $) ve Jack Nicholson'ın The Shining filmindeki baltasını (125.000 $) geride bıraktı.

REKOR FİYATA SATILAN O PARÇA GERÇEKMİŞ

Müzayedede kapının gerçekte geminin birinci sınıf salon girişinin hemen üzerindeki kapı çerçevesinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Öte yandan Kate Winslet'in filmin finalinde giydiği şifon elbise de aynı müzayede de 125 bin dolara alıcı buldu.