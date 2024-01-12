Sevdiği adamı genç yaşında kendi elleriyle toprağa verdi… Ünlü oyuncu hastalığını ölene kadar saklamış!

Haberin Devamı

Ölümüyle gösteri dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu için birlikte kamera karşısına geçtiği Halle Berry ve Kiefer Sutherland gibi birçok yıldız üzüntülerini belirten mesajlar paylaştı.

Ünlü oyuncu 8 Ocak'ta hayatını kaybetti... Daha 42 yaşında olan Adan Canto bir süredir kanserle mücadele ediyordu ancak hastalığını ve çektiği acıları herkesten saklamıştı

En acı paylaşım ise Adan Canto'nun geride bıraktığı, iki çocuğunun annesi eşi Stephanie Ann Canto’dan geldi.

Bir ressam ve heykeltraş olan Stephanie Ann Canto, Adan Canto ile 2012 yılında The Following dizisinin setinde birlikte çalıştıkları sırada tanışmıştı.

Adan Canto büyük mücadelelerle inşa ettiği kariyerinde çevresi ve birlikte çalıştığı aktörler arasında sevilen bir isim olmuştu... Ancak onu herkes mutlu yuvası, eşine olan aşkı ve iki küçük çocuğuna olan sevgisiyle tanıyordu

Haberin Devamı

Çift bir süre aşk yaşadıktan sonra 2017’de nikah masasına oturmuştu. Çift 2018'de ilk evlilik yıldönümlerini kutladığında Adan Canto Instagram'da karısına “Her şey daha da güzelleşiyor” diye yazmış ve ona “Seni bulduğum için çok mutluyum” diye seslenmişti.

Adan Canto’nun daha 42 yaşında hayatını kaybetmesi oyuncu arkadaşlarını ve hayranlarını yasa boğdu. En büyük acıyı yaşayansa geride iki çocuğuyla kalan eşi Stephanie Ann Canto oldu.

Adan ve Stephanie Ann Canto 2012'de bir film setinde tanışmış, büyük aşklarını 2017'de nikah masasına taşımıştı

Talihsiz kadın sosyal medya hesabından Adan Canto ile çekildikleri, ünlü oyuncunun yüzüne güneş ışığının vurduğu bir fotoğraflarını paylaşıp ona veda etti.

Haberin Devamı

Stephanie Ann Canto “Hırsızların girip çalmadığı cennette kendinize hazineler biriktirin. Çünkü hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır" alıntısıyla paylaştığı fotoğrafın atına “Sonsuza dek benim hazinemsin Adan. Yakında görüşürüz” yazdı.

Stephanie Ann Canto eşine yukarıdaki fotoğrafı paylaşıp "Sen benim hazinemsin" diyerek veda etti

Meksikalı aktör kanser savaşını bir sır olarak sakladığı için Canto'nun hayatını kaybetmesi herkes için kötü bir sürpriz oldu. Çiftin üç yaşında Roman adında bir oğulları ve bir yaşında Eve Josephine adında bir kızları vardı.

Haberin Devamı

Çifte kumrular, yıldönümlerini kutlamak için sosyal medyada yaptıkları tatlı paylaşımlarla romantizmlerini hep gözler önünde tutuyorlardı.

Adan Canto Mart 2020'de, koronavirüs pandemisi tüm dünyaya yayılmaya devam ederken, ilk çocuklarının doğumundan önce eşinin büyüyen karnını kucaklarken çekilmiş tatlı bir fotoğrafını paylaşmış ve "Bu zor zamanlarda eşime ve aileme sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.

Ünlü oyuncu hastalığı iyice ilerleyip sosyal medyayı terk etmeden önceki son Babalar Günü'nde bu fotoğrafı paylaşmıştı

Ancak Canto 2022 yılının Haziran ayından sonra Instagram'da sessizliğe büründü. Sosyal medyadaki son paylaşımı ise eşi ve iki çocuğuyla birlikte çekilmiş tatlı bir fotoğrafını paylaştığı o yılın Babalar Günü'ne aitti. canto bu güzel aile fotoğrafının altına "Babalar Gününüz kutlu olsun! Ben benim çocuklarımla bu mutlu günde kutsanmış oldum' diye yazmıştı.

Haberin Devamı

5 Aralık 1981'de Meksika'da doğan Adan Canto annesinin teşvikiyle 7 yaşında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başlamıştı. 16 yaşında müzisyen olarak kariyer yapmak üzere evinden ayrılan ünlü oyuncu Meksika’da birkaç reklam filminde oynadıktan sonra televizyona geçiş yaptı ve dizilerde rol almaya başladı. Ünlü oyuncu kendi ülkesinde ünlendikten sonra ABD’ye taşınmış ve oyunculuk kariyerine burada devam etmişti.