Sevdiği adamı genç yaşında kendi elleriyle toprağa verdi… Ünlü oyuncu hastalığını ölene kadar saklamış!

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Ölümüyle gösteri dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu için birlikte kamera karşısına geçtiği Halle Berry ve Kiefer Sutherland gibi birçok yıldız üzüntülerini belirten mesajlar paylaştı.
En acı paylaşım ise Adan Canto'nun geride bıraktığı, iki çocuğunun annesi eşi Stephanie Ann Canto’dan geldi.
Bir ressam ve heykeltraş olan Stephanie Ann Canto, Adan Canto ile 2012 yılında The Following dizisinin setinde birlikte çalıştıkları sırada tanışmıştı.
Çift bir süre aşk yaşadıktan sonra 2017’de nikah masasına oturmuştu. Çift 2018'de ilk evlilik yıldönümlerini kutladığında Adan Canto Instagram'da karısına “Her şey daha da güzelleşiyor” diye yazmış ve ona “Seni bulduğum için çok mutluyum” diye seslenmişti.
Adan Canto’nun daha 42 yaşında hayatını kaybetmesi oyuncu arkadaşlarını ve hayranlarını yasa boğdu. En büyük acıyı yaşayansa geride iki çocuğuyla kalan eşi Stephanie Ann Canto oldu.
Talihsiz kadın sosyal medya hesabından Adan Canto ile çekildikleri, ünlü oyuncunun yüzüne güneş ışığının vurduğu bir fotoğraflarını paylaşıp ona veda etti.
Stephanie Ann Canto “Hırsızların girip çalmadığı cennette kendinize hazineler biriktirin. Çünkü hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır" alıntısıyla paylaştığı fotoğrafın atına “Sonsuza dek benim hazinemsin Adan. Yakında görüşürüz” yazdı.
Meksikalı aktör kanser savaşını bir sır olarak sakladığı için Canto'nun hayatını kaybetmesi herkes için kötü bir sürpriz oldu. Çiftin üç yaşında Roman adında bir oğulları ve bir yaşında Eve Josephine adında bir kızları vardı.
Çifte kumrular, yıldönümlerini kutlamak için sosyal medyada yaptıkları tatlı paylaşımlarla romantizmlerini hep gözler önünde tutuyorlardı.
Adan Canto Mart 2020'de, koronavirüs pandemisi tüm dünyaya yayılmaya devam ederken, ilk çocuklarının doğumundan önce eşinin büyüyen karnını kucaklarken çekilmiş tatlı bir fotoğrafını paylaşmış ve "Bu zor zamanlarda eşime ve aileme sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.
Ancak Canto 2022 yılının Haziran ayından sonra Instagram'da sessizliğe büründü. Sosyal medyadaki son paylaşımı ise eşi ve iki çocuğuyla birlikte çekilmiş tatlı bir fotoğrafını paylaştığı o yılın Babalar Günü'ne aitti. canto bu güzel aile fotoğrafının altına "Babalar Gününüz kutlu olsun! Ben benim çocuklarımla bu mutlu günde kutsanmış oldum' diye yazmıştı.
5 Aralık 1981'de Meksika'da doğan Adan Canto annesinin teşvikiyle 7 yaşında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başlamıştı. 16 yaşında müzisyen olarak kariyer yapmak üzere evinden ayrılan ünlü oyuncu Meksika’da birkaç reklam filminde oynadıktan sonra televizyona geçiş yaptı ve dizilerde rol almaya başladı. Ünlü oyuncu kendi ülkesinde ünlendikten sonra ABD’ye taşınmış ve oyunculuk kariyerine burada devam etmişti.