Serenay Sarıkaya’nın takıntılı hayranına hapis yolu

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Tayfur Demirtaş, 20 Ocak 2022 günü Serenay Sarıkaya’nın otomobilde olduğunu düşünerek aracının önünü kesti. Ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobile saldırdı. Serenay Sarıkaya KADES uygulamasından yardım çağırdı ama saldırgan kaçtı.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, otomobili tekmeleyen kişinin geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya’nın bağlı olduğu Beşiktaş’taki Film danışmanlık şirketini basan 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Tayfur Demirtaş sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

Olayın ardından Sarıkaya, avukatı İsmail Filiz aracılığıyla savcılığa başvurarak şikâyetçi olmuştu. Tayfur Demirtaş hakkında ‘tehdit’ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlarından 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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DANIŞMALIK OFİSİNİ DE BASMIŞ

Tayfur Demirtaş’ın, geçtiğimiz yıl ekim ayında, Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Erkan Can gibi birçok ünlünün danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş’taki ofisini bastığı ortaya çıktı.

Dış kapıdan villanın bahçesine atlayan Demirtaş’ın, Sarıkaya ile görüşmek istediğini söylediği, küfür ve hakaretler yağdırdığı öğrenildi. Şirketin camlarını kırarak ölüm tehditleri savuran Demirtaş, eline geçirdiği bir metrelik demir küllükle etrafa saldırmış, villa bahçesinde bulunan ve oyunculara ait olan otomobillere zarar vermişti.

O dönem de gözaltına alınan Demirtaş ifadesinde, kendisine Serenay Sarıkaya ile birlikte “Medcezir” dizisinde başrol oynatma sözü verildiğini ancak bu sözün tutulmaması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.