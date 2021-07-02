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Ali KESER, Umut ÜNVER
Haber Giriş: 02.07.2021 - 07:38 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya plaja indi... Açılış yorgunu

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Serenay Sarıkaya plaja indi... Açılış yorgunu

Marka yüzü olduğu Bulgari’nin Yalıkavak’taki mağazasının açılışı için Bodrum’a giden Serenay Sarıkaya, davetin ertesi günü The Bodrum Edition’ın plajında yorgunluk attı.

Bir gün öncesinde arkadaşlarıyla doğum gününü de kutlayan ünlü oyuncu, plajdayken telefonuna gelen tebrik mesajlarını yanıtladı.

Serenay Sarıkaya plaja indi... Açılış yorgunu


Uzun süre şezlongunda vakit geçiren Sarıkaya, öğlen saatlerinde sıcaktan bunalınca denize girip serinledi. Güzel oyuncu plajda önce mavi, sonra turuncu bikinisiyle boy gösterdi. 

Serenay Sarıkaya plaja indi... Açılış yorgunu


Serenay Sarıkaya, 29’uncu yaşını da Bodrum’da kutladı. Arkadaşlarıyla birlikte pasta kesen oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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