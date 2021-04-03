Serenay Sarıkaya hayranını kırmadı... Soğuğa meydan okudular!

Başrolünde oynayacağı “Şahmeran” adlı dizi hakkında konuşan oyuncu, “Hazırlıklar devam ediyor. Çekimler eylül ayında başlayacak. Rolüm sürpriz olsun. Reklam çekimlerim var bu sıralar. Tatilde yeterince dinlendim, çalışmak için döndüm” dedi.



“Maraşlı” dizisine gireceği haberleri için “Yok, öyle bir görüşme hiç olmadı” diyen Serenay Sarıkaya, kullanmadığı kıyafetleri Türk Eğitim Vakfı’na bağışlaması hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi: “Evet, bağışladım ve 34 kız çocuğuna eğitim imkanı sağlandı. Bunun için çok mutluyum.”

'ÜŞÜMÜYOR MUSUN?'

Serenay Sarıkaya, yanına gelip “Bugün benim doğum günüm, beraber fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyen hayranını kırmayıp hemen aracından indi. 16 yaşına girdiğini söyleyen hayranına “Üşümüyor musun? Montunu al gel, ben seni beklerim” diyen oyuncu, genç kıza sarılarak poz verdi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?