Serdar Ortaç'ın kardeş acısı...Ayakta durmakta zorlandı

Suadiye Camisi’nde yapılan cenaze töreninde Serdar Ortaç’ı sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.
Cenaze törenine katılanlar arasında yapımcı Polat Yağcı, Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever ve eski oyuncu Mehmet Aslan
da vardı. Serkan Ortaç
cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
Serdar Ortaç cenaze boyunca dostlarının yardımıyla ayakta durabildi.
Hayatını kaybeden Serkan Ortaç, 2 çocuk babasıydı.Serdar Ortaç kardeşi için böyle dua istemişti:
"Kardeşim Serkan ,yoğun bakımda 10. günü ,Allah onu çocuklarına bağışlasın..lütfen dua edin, herkes şifa duası ederse yararlı olur" TEŞHİS KONULDU
Ortaç yaptığı açıklamada kardeşiyle ilgili “2018’in ilk yarısı iyiydi, ikinci yarıda bir sürü sağlık problemi oldu. Önce karım kaza yaptı, sonra kardeşim yoğun bakıma alındı. Virüsü buldular. H1N1’miş kardeşim. Bebekler de bile oluyormuş. Bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. 10 gün de olur diyorlar, 2 ay da…” ifadelerini kullanmıştı.