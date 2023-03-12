Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Serdar Ortaç'ın kardeş acısı...Ayakta durmakta zorlandı

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Ortaç#Serkan Ortaç#Kardeş
Serdar Ortaçın kardeş acısı...Ayakta durmakta zorlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 14:34

Serdar Ortaç'ın H1N1 virüsüne yakalanan kardeşi Serkan Ortaç, bir yıldır tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

 Suadiye Camisi’nde yapılan cenaze töreninde Serdar Ortaç’ı sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.

Serdar Ortaçın kardeş acısı...Ayakta durmakta zorlandı

Cenaze törenine katılanlar arasında yapımcı Polat Yağcı, Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever ve eski oyuncu Mehmet Aslan da vardı. Serkan Ortaç cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
Serdar Ortaçın kardeş acısı...Ayakta durmakta zorlandı


Serdar Ortaç cenaze boyunca dostlarının yardımıyla ayakta durabildi.
Serdar Ortaçın kardeş acısı...Ayakta durmakta zorlandı

Hayatını kaybeden Serkan Ortaç, 2 çocuk babasıydı.
Serdar Ortaçın kardeş acısı...Ayakta durmakta zorlandı

Serdar Ortaç kardeşi için böyle dua istemişti:
 "Kardeşim Serkan ,yoğun bakımda 10. günü ,Allah onu çocuklarına bağışlasın..lütfen dua edin, herkes şifa duası ederse yararlı olur" 
TEŞHİS KONULDU
Ortaç yaptığı açıklamada kardeşiyle ilgili “2018’in ilk yarısı iyiydi, ikinci yarıda bir sürü sağlık problemi oldu. Önce karım kaza yaptı, sonra kardeşim yoğun bakıma alındı. Virüsü buldular. H1N1’miş kardeşim. Bebekler de bile oluyormuş. Bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. 10 gün de olur diyorlar, 2 ay da…” ifadelerini kullanmıştı. 
Serdar Ortaçın kardeş acısı...Ayakta durmakta zorlandı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Serdar Ortaç#Serkan Ortaç#Kardeş

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık
20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... 'Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak'

#Joseph Deruvo Jr.
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin