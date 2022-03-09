Seray Sever gözyaşlarıyla babasına veda etti: Torununu görmek nasip olmadı!

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Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever’in Bodrum’da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce korona virüse yakalandı.

Sever, durumunun ağırlaşması üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.



Gözyaşları içerisinde toprağa verildi

Eral Tamer Sever’in cenazesi Ortakent Mahallesi’nde bulunan Kerem Aydınlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum Ortakent Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenazeye Seray Sever, ailesi, vatandaşlar katıldı. Güçlükle ayakta duran Seray Sever'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Babasının mezarının yanına gelen Sever babasının mezarının başından ayrılmadı. 2 bebek bekleyen Sever ve ailesinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.



“Torununu göremedi”

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Gözyaşları içerisinde babasına veda eden ve hamileliğinin son döneminde olan ünlü oyuncu Seray Sever, babasının torunlarını göremediğini söyleyerek, “Her şey çok iyi gidiyordu. İşlerim için İstanbul’da bulunuyordum. Babamın vefat haberini alınca yıkıldım, çok üzgünüm. En çok da maalesef torununu görmek nasip olmadı. Durumu iyiydi, bir anda 'entübe ettik' dediler, sonra acı haberi aldık. Allah herkese benim babam gibi bir baba nasip etsin” diye konuştu.

Allah'ım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...

Seray Sever, doğum gününde babası için dua istemişti:

"Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için."

"Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul’da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik."

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