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Nisan ayında anne olmuştu... Seray Sever doğuma ağlayarak girmiş

#Seray Sever#Sofia#Alya

Nisan ayında ikizlerine kavuşan oyuncu Seray Sever, kızlarının doğum hikayesini sosyal medya hesabında paylaştı.

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'ZORLU BİR DÜREÇTİ'

Sever, videonun altına "İşte doğum hikayemiz...19.4.2022... Zorlu bir süreçti… Şükür, sağlıklı bir şekilde kızlarımızla atlattık. Çok profesyonel ellerdeydik. Allah'ım bizi birbirimize bağışladı. Çok teşekkür ederim" notunu düştü.

İŞTE İLK FOTOĞRAF

Seray Sever, kızlarını ilk fotoğrafını doğumdan günler sonra paylaştı:

" Allah'ım nazarlardan korusun🙏🧿💙Alya’m ve Sofia’m 🧿Nefesim,kalp atışım ❤️Kızlarımızın ilk fotoğrafları. Her saniye aşkla, heyecanla, duygu dolu geçiyor… Rabbim bütün evlatlarımızı korusun bizlere bağışlasın🙏 bizleri de onlara..."

Nisan ayında anne olmuştu... Seray Sever doğuma ağlayarak girmiş

Seray Sever yaşadığı zor günleri böyle anlatmıştı:

Gözyaşlarına boğuldu: Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına!

Doğumuna günler kala babası Tamer Sever'in ölümüyle yıkılan Seray Sever  2. Sayfa programına konuk oldu. Sever, yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Nisan ayında anne olmuştu... Seray Sever doğuma ağlayarak girmiş


'10 ÜNİTE KAN ALDIM'

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* Hastaneden 20 gün sonra çıktım. Operasyonum çok meşakatli idi. Başka ellerde olsam çıkamayabilirdim. Benim kendimle alakalı sorunlar... 3,5 saat sürdü operasyon. Çocukları hızlıca alıp ondan sonra beni toparlamaya başladılar. 10 ünite kan aldım.

* Ameliyathaneye girerken bu kadarını bilmiyordum. Hastaneye gitmeden iki kalça kemiğimin yanlara doğru açıldığını gördüm. Sabah 05.00'te hastanedeydim.

Nisan ayında anne olmuştu... Seray Sever doğuma ağlayarak girmiş


'ÇOCUKLARI BOĞA BURCU YAPACAĞIM'

* Doktor 'Seray hastaneye gelsin, sakın bir şey yemesin' diyor. ben 'Hayır çocukları boğa burcu yapacağım, yarın gideceğim hastaneye' diyorum.

* İçeride 20-25 kişi vardı. En büyük ameliyathanedeydik. Önce 'Buradan sağ salim çıkarsam çocuklarımla bir adak adayayım' dedim. Sonra 'Tamamen tesimiyetteyim, gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına...' diye düşündüm.

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Nisan ayında anne olmuştu... Seray Sever doğuma ağlayarak girmiş

'İNANCINIZI YİTİRMEYİN'

* Bana 'çocuğun olmaz' demediler ama söyledikleri arkadaşlarım var. Ben sekiz kere denedim. 40 yaşındaki insana da bunu söylüyorlar. Kimse umudunu kaybetmesin. Yeter ki doğru insanlar olsun.

* İnancımı yitirebilirdim. Annem 48 yaşında doğal hamile kalmış. Ona çok inanıyordum. Ben de 48 yaşında hamile kaldım.

Nisan ayında anne olmuştu... Seray Sever doğuma ağlayarak girmiş

'BİR DAİRE PARASINDAN FAZLA HARCADIM'

* O süreçte manevi olarak yıpranıyorsun, maddi olarak da öyle böyle değil... Bu iş ticarete dönmüş. Tüp bebek tedavisi için bir daire parasından çok daha fazlasını harcadım.

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* En üzüntülü anlarımda çocuklar karnımda daha çok hareketlendiler. Babamı hastaneye yatırdığım gün çocuklar ilk tekmelerini attılar.

Nisan ayında anne olmuştu... Seray Sever doğuma ağlayarak girmiş

'EL SALLADIK VE BABAM GİTTİ'

* Biz çıkmaya hazırlanıyorduk, babam entübe oldu. Hiçbir şey anlamadık. Babamı maskeli haliyle gördüm. El salladık. 'Babacığım bekliyoruz' dedim. Gitti.

Nisan ayında anne olmuştu... Seray Sever doğuma ağlayarak girmiş

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#Seray Sever#Sofia#Alya

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