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Metin Şen ‘Serafina’yı sattı!

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#Metin Şen#Aslı Gümüşel#Serafina
Metin Şen ‘Serafina’yı sattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:41

2023, Metin Şen için radikal kararlar aldığı bir yıl oldu! Önce 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel’den boşanan Şen, şimdi de New York’tan Türkiye’ye getirdiği restoran zinciri Serafina’yı 3.2 milyon dolara sattı.

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İş dünyasının ünlü ismi Metin Şen, 2014 yılında New York’un dünyaca ünlü İtalyan restoranı Serafina’yı Türkiye’ye getirmiş ve kısa sürede büyük başarı elde etmişti. Şehrin en nezih duraklarından biri haline gelen Serafina Türkiye, başta Akmerkez ve Kanyon olmak üzere 4 şubeyle hizmet vermeye başlamıştı. Şimdi aldığım haberlere göre Metin Şen, Serafina Türkiye markasını satmış!

Metin Şen ‘Serafina’yı sattı

İş insanları Kaan Kasacı ve Berkin Kaya, 3.2 milyon dolara Serafina’nın Türkiye’deki tüm haklarını Şen’den satın almış. Şen’in elinde sadece Kanyon Serafina’yı tuttuğu, geri kalan şubeleri ortaklara devrettiği de gelen haberler arasında. 

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Serafina Türkiye’nin genel müdürlüğü için de güçlü bir isimle anlaşılmış. Daha önce D-ream Group’ta yöneticilik yapan Orhan Çiftçi’yi transfer eden ortaklar, Türkiye ve Avrupa’daki yatırımlarına hız kesmeden devam edecekmiş. Serafina, yılbaşına kadar birçok noktada ve AVM’de şubeler açarak büyümeye hazırlanıyor. 

Metin Şen ‘Serafina’yı sattı

 Alaçatı’da Lübnan tatları

Limon Köyiçi’nin işletmecisi Yasin Becek, Alaçatı tutkunlarına bambaşka bir klasik kazandırmak için kolları sıvadı. Alaçatı’nın en yenisi “El-Yar” meraklılarıyla buluştu. Lübnan mutfağının Alaçatı’daki adresi El-Yar, geçtiğimiz günlerde kapılarını açarak, yeni sezona merhaba dedi.

Metin Şen ‘Serafina’yı sattı

DJ Eser Yılgı’nın müzik performansıyla kapılarını açan El-Yar’da gece, 01.00’e kadar devam edecek. Saat 21.00’de başlayacak şovlar beş bölümden oluşuyor. El-Yar, 22.30’da başlayacak perküsyon şovuyla restoran kimliğinden sıyrılarak kendini kulüp dünyasının müziklerine teslim edecek.

Metin Şen ‘Serafina’yı sattı

Sürpriz yaptı

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Cemiyetin ünlü çifti Aslı Sipahi-Ali Hacısüleymanoğlu, evliliklerinin birinci yılını romantik bir tatille kutladı. Eşine sürpriz yapan tanınmış iş insanı, Aslı Hanım’ı Yunanistan’a götürmüş. 2 gün Atina’yı gezen çift, 2 gün de Mikonos’ta dinlenmiş.

Metin Şen ‘Serafina’yı sattı

Çift, geçtiğimiz yıl aile arasında yapılan bir törenle dünya evine girmişti. Ben de birinci yıllarını kutluyor, mutluluklar diliyorum.

Metin Şen ‘Serafina’yı sattı

Türkiye rekoru kırdı!

Bahadır Tatlıöz ve popüler müzik grubu Mavi Gri bu yazın en romantik şarkısıyla listelere hızlı girdi! 16 Haziran’da dinleyiciyle buluşan “Aşka Çare Bulunmaz” şarkısı, Spotify’da 3 günde 338 binden fazla dinlenerek Türkiye rekoru kırdı. Söz ve müziğine Mavi Gri’nin solisti Akif Alkan’ın imza attığı şarkının aranjesini Bahadır Tatlıöz ve Mavi Gri ortaklaşa yaptı. Şarkı, günümüz müzik trendlerini yakalarken hüznüyle dinleyenleri ilk seferde etkilemeyi başarıyor. Tebrikler...

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Metin Şen ‘Serafina’yı sattı

 

 

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#Metin Şen#Aslı Gümüşel#Serafina

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