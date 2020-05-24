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Haber Giriş: 24.05.2020 - 12:32,Son Güncelleme:

Selin Ciğerci: Aslan gibi vergimi ödüyorum

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Geçtiğimiz hafta aldığı 5 milyon TL'lik otomobiliyle çok konuşulan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'den şaşırtan açıklama: Vergi rekortmeni olacağım!

Bu sabah Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bağlanan Ciğerci " Söylendiği gibi sosyal medya reklamlarından geçen ay 400 bin değil, 600 bin kazandım. Haftaya da vergimi vereceğim" dedi.

 Çıkardığı kozmetik markası markasından da çok iyi para kazandığını söyleyen Ciğerci " Böyle rakamları açıklamak doğru değil ama ben herkes örnek alsın diye anlatıyorum. 1 ay sonra 1 milyon TL'lik vergi ödeyeceğim. Böyle giderse vergi rekortmeni olacağım. Bana "Oturduğun yerden para kazanıyorsun" diyorlar... Ben arı gibi çalışıyorum. Yanımda 72 kişi ekmek yiyor" dedi.

 

 

 

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