Selin Ciğerci: Aslan gibi vergimi ödüyorum

Bu sabah Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bağlanan Ciğerci " Söylendiği gibi sosyal medya reklamlarından geçen ay 400 bin değil, 600 bin kazandım. Haftaya da vergimi vereceğim" dedi.

Çıkardığı kozmetik markası markasından da çok iyi para kazandığını söyleyen Ciğerci " Böyle rakamları açıklamak doğru değil ama ben herkes örnek alsın diye anlatıyorum. 1 ay sonra 1 milyon TL'lik vergi ödeyeceğim. Böyle giderse vergi rekortmeni olacağım. Bana "Oturduğun yerden para kazanıyorsun" diyorlar... Ben arı gibi çalışıyorum. Yanımda 72 kişi ekmek yiyor" dedi.