Sevgiliyi garantiledi, kendini saldı... O benim her halime aşık

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Bu durum gösteri dünyasının ünlüleri için de geçerli. Hepsi için değil belki ama bazıları için durum böyle. Elbette onların her dakika kırmızı halıdaki gibi bir görüntü sergilemesini kimse beklemiyor. Onlar da spot ışıkları söndüğünde normal insanlara dönüştüğü için her dakika bakımlı olmak zorunda hissetmiyorlar kendilerini.

İşte bunun örneklerinden birini de ünlü yıldız Selena Gomez sergiledi. Bir süredir müzik yapımcısı Benny Blanco ile aşk yaşayan Gomez, söylenenlere göre yeni hayatından çok memnun. En fazla da Blanco'nun kendisini olduğu gibi sevmesinden dolayı mutluluk duyuyor.

Durum böyle olunca da öyle her dakika süslenip püslenip sokağa çıkma gereği duymuyor güzel yıldız. Gomez bunun bir örneğini de geçtiğimiz günlerde sergiledi.

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Arkadaşı Anna Collins ile birlikte alışverişe çıkan Gomez, çok sade günlük giysiler içindeydi. Üstelik saçını bile doğru dürüst taramamış, tek gram makyaj da yapmamıştı. Bazen güneş gözlüklerini takan Selena Gomez, gerektiğinde de onları çıkarıp uzağı iyi görmesini sağlayan numaralı gözlüklerini kullandı.

Yeni aşkı Benny Blanco ile çok mutlu olduğu söylenen Gomez, en doğal ve hatta biraz da dağınık haliyle görüntülenmesine çok da aldırmadı.

Gomez bugüne kadar en çok konuşulan romantik ilişkisini kendisi gibi bir genç yıldız olan Justin Bieber ile yaşadı. Bir dargın bir barışık ilişkileri ayrılıkla sonuçlandı. Bieber, kısa süre içinde Hailey Baldwin ile evlendi.

Diğer yanda Selena Gomez ise onun kadar şanslı değildi bu süreçte. Bir yandan lupus hastalığının vücudunda neden olduğu yıkımın çarelerini bulmaya çalıştı. Hatta böbrek nakli bile geçirdi. Sonra da ruhsal sorunlarıyla boğuştu.

Bu arada aşk için yeteri kadar zaman bulamadı genç yıldız. Adı bu süreç içinde aralarında Orlando Bloom'un da bulunduğu bazı kişilerle aşk söylentilerine karışsa da son günlere kadar Selena'nın gönül hayatından çok da kayda değer haberler gelmiyordu.

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Ama geçen hafta ünlü yıldızın müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Bu haber henüz doğrulanmış olsa da aslında Selena Gomez ile Blanco'nun ilişkisinin altı aylık bir geçmişi olduğu da duyuldu.

BU KEZ MUTLU AŞKI BULDUYakın çevresinin söylediklerine bakılırsa Selena Gomez bu kez aradığı mutluluğu bulmuş gibi görünüyor. Blanco'nun yanında kendini mutlu ve güvende hissediyor.

Çifte yakın bir kaynağın Entertainment Tonight'a yaptığı açıklamaya göre Selena'nın sevgilisi Benny, iletişime çok açık biri. Selena'yı gerçekten dinliyor. Ayrıca çok da dürüst bir insan.

Entertainment Tonight'a konuşan aynı kaynak Benny Blanco hakkında şunları da söyledi: " O çok saygılı biri, asla rol yapmıyor. Selena Gomez ile yan yana görünüp bundan şöhret elde etmeyi de planlamıyor. Bunların hiçbiri onun umurumda değil ve Selena bütün bunları görüyor, ona gerçekten güveniyor."

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Bu kaynaklara göre Selena Gomez'in hayatına birini almayı kabul etmesi çok uzun zaman aldı. Fakat Benny Blanco, genç yıldıza kendini kanıtladı. Ona güvenip kalbini açan Selena Gomez de sevgilisine saygı duyuyor.

SELENA'NIN KALBİNİ ÇALDI

Selena sonunda gerçekten iyi bir adam bulduğunu düşünüyor ve bu durum da onun için tazeleyici oldu."

Selena Gomez bu yeni ilişkisini sosyal medya hesabı üzerinden doğruladı. Ardından da yeni sevgilisi hakkında takipçilerinin yorumlarına yanıt verdi.

Orada da Benny Blanco'yu "Bu hayatta başına gelen en güzel şey" diyerek tanımladı. Selena Gomez'in anlattığına göre Blanco ona bu gezeğendeki herkesin davranacağından çok daha iyi davranıyor.

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Bu konuda yapılan yorumlara göre Selena Gomez, yeni sevgilisi Benny Blanco'yu tatlı bir aşk şarkısı gibi seviyor. Şimdi herkes meraklı bakışlarını bu aşkın nasıl bir yöne gireceğine odaklaı. Belli olmaz belki Selena ile Benny'den bir nişan haberi bile gelebilir.

AŞKI PARMAĞINDA

Selena Gomez'in yeni aşkı Benny Blanco ya da gerçek adıyla Benjamin Joseph Levin, 35 yaşında. Müzik piyasasının başarılı genç kuşak yapımcılarından biri olarak tanınıyor. Ayrıca bugüne kadar birçok ödülün de sahibi oldu.

31 yaşındaki Gomez, Blanco'ya olan aşkının simgesi olarak parmağına, üzerinde B harfi bulunan bir yüzük takıyor.