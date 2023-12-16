Başıma gelen en güzel şey... Onu tatlı bir aşk şarkısı gibi seviyor

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Gençler, uzun yıllara yayılan inişli çıkışlı ilişkilerini günün birinde noktaladılar. Çok kısa süre sonra içlerinden birisi hayatının aşkını buldu ve vakit yitirmeden evlendi. Diğeri ise adı çeşitli aşk söylentilerine karışarak yılları devirdi.

Ama görünüşe göre o da sonunda kendisini tam anlamıyla mutlu hissettirecek bir aşkı buldu. Kendisine yakın kaynaklara bakılırsa da genç yıldızın mutluluktan başı dönüp duruyor son altı aydır. Bunun nedeni de hayatına giren ve onu olduğu gibi seven yeni aşkı.

ESKİ AŞKI YUVASINI KURDU

Küçücük yaşta elde ettiği şöhreti, bedelini ödeyerek de olsa sürdüren Selena Gomez'in kısa öyküsü bu. Elbette uzun süre birlikte olduğu gençlik aşkı da Justin Bieber.

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O dönemde ailelerini bile tanıştıran, hep birlikte tatillere giden genç aşıklar yollarını ayırdı. Justin Bieber, aradığı aşkı ve huzuru Hailey Baldwin'de buldu. Hemen evlendiler.

Özetle 2000'li yılların ilk yarısının büyük aşıklarından biri hayatını kurdu. Şimdi sırada hayranlarının büyük bir merakla beklediği çocuk haberi var.

BUNCA YILDIR AYNI ŞANSI BULAMAMIŞTI

Diğer yanda Selena Gomez ise onun kadar şanslı değildi bu süreçte. Bir yandan lupus hastalığının vücudunda neden olduğu yıkımın çarelerini bulmaya çalıştı. Hatta böbrek nakli bile geçirdi. Sonra da ruhsal sorunlarıyla boğuştu.

Bu arada aşk için yeteri kadar zaman bulamadı genç yıldız. Adı bu süreç içinde aralarında Orlando Bloom'un da bulunduğu bazı kişilerle aşk söylentilerine karışsa da son günlere kadar Selena'nın gönül hayatından çok da kayda değer haberler gelmiyordu.

Ama geçen hafta ünlü yıldızın müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Bu haber henüz doğrulanmış olsa da aslında Selena Gomez ile Blanco'nun ilişkisinin altı aylık bir geçmişi olduğu da duyuldu.

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BU KEZ MUTLU AŞKI BULDU

Yakın çevresinin söylediklerine bakılırsa Selena Gomez bu kez aradığı mutluluğu bulmuş gibi görünüyor. Blanco'nun yanında kendini mutlu ve güvende hissediyor.

Çifte yakın bir kaynağın Entertainment Tonight'a yaptığı açıklamaya göre Selena'nın sevgilisi Benny, iletişime çok açık biri. Selena'yı gerçekten dinliyor. Ayrıca çok da dürüst bir insan.

Entertainment Tonight'a konuşan aynı kaynak Benny Blanco hakkında şunları da söyledi: " O çok saygılı biri, asla rol yapmıyor. Selena Gomez ile yan yana görünüp bundan şöhret elde etmeyi de planlamıyor. Bunların hiçbiri onun umurumda değil ve Selena bütün bunları görüyor, ona gerçekten güveniyor."

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Bu kaynaklara göre Selena Gomez'in hayatına birini almayı kabul etmesi çok uzun zaman aldı. Fakat Benny Blanco, genç yıldıza kendini kanıtladı. Ona güvenip kalbini açan Selena Gomez de sevgilisine saygı duyuyor.

SELENA'NIN KALBİNİ ÇALDI

Selena sonunda gerçekten iyi bir adam bulduğunu düşünüyor ve bu durum da onun için tazeleyici oldu."

Selena Gomez bu yeni ilişkisini sosyal medya hesabı üzerinden doğruladı. Ardından da yeni sevgilisi hakkında takipçilerinin yorumlarına yanıt verdi.

Orada da Benny Blanco'yu "Bu hayatta başına gelen en güzel şey" diyerek tanımladı. Selena Gomez'in anlattığına göre Blanco ona bu gezeğendeki herkesin davranacağından çok daha iyi davranıyor.

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Bu konuda yapılan yorumlara göre Selena Gomez, yeni sevgilisi Benny Blanco'yu tatlı bir aşk şarkısı gibi seviyor. Şimdi herkes meraklı bakışlarını bu aşkın nasıl bir yöne gireceğine odaklaı. Belli olmaz belki Selena ile Benny'den bir nişan haberi bile gelebilir.

AŞKI PARMAĞINDA

Selena Gomez'in yeni aşkı Benny Blanco ya da gerçek adıyla Benjamin Joseph Levin, 35 yaşında. Müzik piyasasının başarılı genç kuşak yapımcılarından biri olarak tanınıyor. Ayrıca bugüne kadar birçok ödülün de sahibi oldu.

31 yaşındaki Gomez, Blanco'ya olan aşkının simgesi olarak parmağına, üzerinde B harfi bulunan bir yüzük takıyor.

