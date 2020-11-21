MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSeda Bakan koronavirüse yakalandı
GeriMagazin Seda Bakan koronavirüse yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 21.11.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Seda Bakan koronavirüse yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Seda Bakan, koronavirüse yakalandı. Bakan, "Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz şükürler olsun çok iyi" dedi.

35 yaşındaki Seda Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bakan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum" dedi.

'İNŞALLAH FAZLA ZARAR GÖRMEDEN ATLATIRIZ'

Kızı ve eşinin sağlık durumları hakkında bilgi de veren oyuncu, "Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız" diye yazdı.

Seda Bakan, ardından takipçilerini maske konusunda uyardı ve "Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz tek korunma yolu maske dedi. Maskelerini çıkarmayın" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle