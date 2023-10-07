Kendisinden 20 yaş büyük ünlü oyuncuyla görüntülendi... Ama Gigi, sen onun için çok gençsin!

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Aslında şöyle bir baktığımızda her ne kadar ilk anda çok geniş bir alan gibi görünse de gösteri dünyası denilen yer de küçücük.

Mensupları ister istemez birbiriyle iletişime giriyor. Hep aynı çevrenin insanları oldukları için de birbirlerinin eski aşklarıyla yeni bir serüvene başlamaları o kadar da tuhaf değil.

Elbette ünlüler bu pırıltılı dünyanın tamamen dışından biriyle gönül ilişkisine girmiyorlarsa. Aslında bunun da örnekleri var ama konumuz bu değil.

Hadid, Zayn Malik'ten ayrıldıktan sonra uzun süre özel hayatında hareketlilik olmadı. Sonra adı Leonardo DiCaprio ile anıldı.

Şu sıra özel hayatı en çok merak edilen ünlülerin başında top model Gigi Hadid geliyor. One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik ile ilişkisinden bir kız çocuğu dünyaya getiren Hadid, ondan ayrıldıktan sonra uzun süre özel hayatında bir hareketlilik olmadı.

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Fakat geçen yılın sonlarından bu yana Hadid'in adı Hollywood'un uslanmaz çapkını Leonardo DiCaprio ile anılır oldu.

İddialara göre ikili kısa süren bir romantik ilişki yaşadı. Fakat sonra da yollarını ayırdılar. Bu arada DiCaprio, yine daldan dala konmaya devam ederken Gigi Hadid cephesinden ses çıkmadı.

Sonunda Hadid'e yakın kaynaklar, modelin hayatının önceliğinin kızı olduğunu bu yüzden de Leonardo ile arkadaş kalmaya karar verdiklerini söyledi.

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Cooper ile Hadid, önceki gece New York'ta bir restorandan çıkarken görüntülendi. Bu durum da ikili arasında aşk söylentilerinin ortaya atılmasına neden oldu.

Durum böyleyken Gigi Hadid iki gündür çok çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. Daha doğrusu top model, meslektaşı Irina Shayk'ın eski nişanlısı ve kızının babası oyuncu Bradley Cooper ile birlikte görüntülendi.

28 yaşındaki Gigi Hadid ile 48 yaşındaki Bradley Cooper, New York'taki bir restorandan birlikte çıkarken görüldüler.

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Her ikisi de günlük giysiler içinde olmasına yani romantik bir buluşmaya gider gibi giyinmemelerine rağmen Hadid ile Cooper'ın birlikteliği aşk söylentilerini alevlendirdi.

Üstelik Gigi Hadid, eski sevgilisi Zayn Malik ile birlikteliğinin ilk dönemlerinde de böyle gizli saklı ve arkadaş gibi göründükleri buluşmalar yaşadığı için Cooper ile yakınlaşması da kafalarda soru işaretleri uyandırdı.





Yazın birlikte Venedik tatilinde görüntülenen Cooper ile eski nişanlısı Irina Shayk'ın barışabileceği konuşuldu. Fakat öte yandan Shayk, meslektaşı Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady ile romantik bir ilişkiye başladı.

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Bradley Cooper, son dönemdeki en çok bilinen ve konuşulan ilişkisini model Irina Shayk ile yaşadı. Nişanlanan çiftin bir kızları dünyaya geldi. Fakat onlar evlenmek yerine yollarını ayırdı.

Yaz aylarında ikilinin kızlarıyla birlikte Venedik'te görüntülenmesi de onların barışabilecekleri şeklinde yorumlandı.

Fakat diğer yandan Irina Shayk; yine bir başka model olan Gisele Bundchen'in eski eşi Tom Brady ile romantik ilişki yaşamaya başladı.

Görüldüğü gibi gösteri dünyasında gönül işleri her geçen gün biraz daha karışıyor. Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın arkadaşlığının içeriği tam olarak bilinmiyor.

Ama bilinen bir ayrıntı var. O da en azından işler kesinleşinceye kadar ikilinin mercek altında kalacağı.

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Bu arada Cooper ile Hadid'in romantik ilişki yaşadığı ileri sürülen Leonardo DiCaprio da iki arkadaş. İki oyuncu son dönemde Hollywood etkinliklerinin yanı sıra gece hayatında eğlenirken ve birlikte ABD dışında tatil yaparken de görüntülendi.

Hayranları Gigi Hadid ile Bradley Cooper arasındaki 20 yaş farkı ileri sürüp ünlü modelin kendine yaşına göre birini bulmasını önerdi.



Bu durum da aslında bazı kişileri kızdırdı. Sosyal medyada yorum yapan bazı kişiler ünlülerin aşklarına bir anlam veremediklerini belirtti.

Bazılarına göre bir arkadaşının eski sevgilisiyle bu kadar rahat romantik bir ilişkiye başlamak akıl alır bir durum değil.

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Bu arada Gigi Hadid'in eğer romantik bir ilişki yaşıyorsa Bradley Cooper için çok genç olduğunu savunanlar da çıktı.

Bu gruptakiler ünlü modelin, tıpkı Zayn Malik gibi kendi yaşına uygun biriyle hayatını paylaşması gerektiğini ileri sürdü.