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Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Bilal Sonses#Murat Dalkılıç#Mahsun Kırmızıgül
Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 08:37

Yaptığı düetlerle yıldızı parlayan genç şarkıcı yeni yaşını kutladı.

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29 OLDU!

Bengü ile düet yaptığı “İçimden Gelmiyor” şarkısıyla yıldızı parlayan Bilal Sonses kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

En son şarkısı 'Başa Sar' ile milyonlar dinlenen genç şarkıcı 29. yaşına bastı.

Sonses çocukluk yıllarına ait aile fotoğraflarını paylaşıp altına, 'Şaka maka yaşlandık! 29... Hep birlikte nice mutlu, sağlıklı yıllara' notunu düştü.

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu

YouTube kanalında 2 milyona abonesi olan, şarkıları müzik platformlarında zirveye yerleşen Sonses verdiği bir röportajında, 9 yaşında babasını kaybettiğini ve mütevazi bir ailede büyüdüğünü söylemişti: “Annem, hem anne hem de baba oldu. Şimdi düşündüğümde o yaşta bir kadına göre çok ağır yükler edinmişti.”

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YILLAR ONLARI ÇOK DEĞİŞTİRDİ

Magazin dünyasının ünlü isimleri çocukluk yıllarına ait fotoğrafları zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bazılarını tanımak mümkün olmasa da bazıları bir bakışı, bir gülüşü ile hemen kendisini ele veriyor. İşte şimdilerde milyonlarca insanın yakından takip ettiği ünlülerin zaman içindeki değişimleri!

Ünlü şef çocukluk fotoğraflarını paylaştı: En çok hangimiz değiştik?

MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden Danilo Zanna yıllar öncesine gitti... İtalyan şef, kendisinin yanı sıra Somer Şef'in ve Mehmet Şef'in çocukluk fotoğraflarını paylaştı. 

Takipçilerine 'Çoculuk fotoğraflarımıza baktığınızda sizce hangimiz daha çok değiştik?' diye sordu. 

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu

Danilo Zanna - Mehmet Yalçınkaya - Somer Sivrioğlu

'BİR ZAMANLAR ANKARA'

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, çocukluk fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu

Say, fotoğrafın altına "Ankara 1975" notunu düştü...

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'1979 KASIMPAŞA'

Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç saat olmuş... Anne ve babasının kucağında bu hatıra fotoğrafı çekilmiş...

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu

Mehmet Ali Nuroğlu. Nuroğlu, fotoğrafı '42' notu ile paylaştı. Baba Mehmet Ata Nuroğlu altına "1979 Kasımpaşa Askeri Hastanesi, bir gün sonra Ağrı Patnos'a dönüşüm" notunu düştü.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK 

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, .çocukluk fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Teyzesinin kucağında çekilen fotoğrafına 'Tantelerin tantesi... Anne yarısı... Bazen ötesi ve Esra' notunu düştü.

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu

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2006 yılında Avrupa Yakası'nda minicik bir rolle ekran serüveni başlayan Esra Dermancıoğlu 2010 yılında yayınlanan ve fırtınalar estiren Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes Yenge' karakteri ile tanındı. 

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu

CİO'NUN KÜÇÜKLÜĞÜ

Adana'da küçük bir bütçe ile çekilen internet dizisi 'Sıfır 1' dizisinde canlandırdığı Cio karakteri ile şöhret olan oyuncu Cihangir Ceyhan yıllar öncesine ait kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. Ceyhan'ın fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu

STAR MISIN ARKADAŞ?

İbrahim Büyükak, 29 yıl önce çekilen fotoğrafını "Sünnet çocuğu musun, star mısın be arkadaş... 1991..." notu ile paylaştı.

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Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu

TESCİLLİ GÜZEL

 2007 Türkiye Güzeli Selen Soyder çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu

Ünlü oyuncu fotoğrafın altına '1993' notunu düştü...

 BİR YANINDA BABANNE BİR YANINDA DEDE

Babaannesi ve dedesiyle bayram pozu veren bu küçük adamı tanıyabildiniz mi? Fotoğraftaki kişi Emre Aydın...

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu


Ünlü rock'çı siyah beyaz fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

BUFFON HAYRANI

Dönemin modasına uyup saçlarını uzatan bu delikanlı Berkay Ateş...

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu


Ünlü oyuncu bu fotoğrafı "18 yaşındaydım. Kaleciydim. Gianluigi Buffon hayranıydım.Hala hayranıyım." notu ile paylaştı.

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GAMZELER ELE VERDİ

Çizgili kazak altına ekoseli gömlek... Altın saçlı bu çocuğu gamzeleri Murat Dalkılıç'ı hemen ele veriyor...

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu


Dalkılıç, yıllar öncesine ait fotoğrafı "Küçüklük fotoğraflarım çıkıyor meydana bu aralar... Bunu hatırlamıyorum bak" notu ile Instagram'da paylaştı...

'EN FAZLA 3-4 YAŞLARINDAYIM'

Elinde çatal, önündeki meyve dolu tabağı bitirmek için uğraşa bu küçük kız 'Süper Baba' dizisiyle hafızamızda unutulmaz bir yer edinen oyuncu Sevinç Erbulak...

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu


Erbulak fotoğrafın altına "Meyve tabağındaki yeşil üzümlerin bir topluluk, kalabalık bir aile olduğunu düşünenler ve onları çiğnemeden yutmaya çalışanlar burada mı ? Bir kişi bile olsa yeter. Şu an hatırladığım bu his beni turuncu oda takımımın yepyeni olduğu yıllara kadar götürdü. Herhalde 3-4 yaşlarında olmalıyım en fazla. Evin tamamı siyah kahverengi kırçıllı halı kaplı, kedim Prenses’in tüyleri halıda gözükmüyor, annem bana uyanır uyanmaz meyve tabağı getiriyor; pötibör bisküviye de aşığım yılları yani..." notunu düştü.

Erbulak kedili fotoğrafı ise "Bu kerpiç duvarlı evde Hatice’ler oturuyor. Sene 79 olmalı. Mecidiyeköy’deki evimizin yan sokağındaki eğri büğrü merdivenlerden inerek avlusuna varıyoruz. Hatice muhtemelen uyuyor çünkü o varken avluya girmeye korkuyoruz. Mahallede herkes ona “deli Hatçe” diyor ama benim Hatice’ye öyle seslenmem yasak. Annem bana onun bizden farklı olduğunu anlatmış. Bu, benim için anlatılması çok güç olan gecede, senden bütün mahalleli adına özür dilerim Hatice. O özel kalbini kırdığımız her an için bizi affet. Her nereden bakıyorsan şu an hepimize. Kedileri bu kadar çok sevmemin en önemli sebebi sensin" notu ile paylaştı.

BÜYÜDÜ, DÜNYANIN EN GÜZELİ OLDU

Omuzlarına dökülen ıslak saçları... Genç kızları aratmayan pozu... Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2,5 yaşında ve yaşayacaklarından habersiz olan plajın en havalı kızı Azra Akın!

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu


Tescilli güzel, yıllar öncesine ait fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı

ANNE KUCAĞINDA BALKON POZU

Annesinin kucağında, balkon pozu veren bu minik bebek şarkıları ile müzik piyasasına yön veren Serdar Ortaç.

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu


Serdar Ortaç, yıllar önce çekilen aile fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ortaç bu fotoğrafın altına "Babaanne, dede, halalar, amca bütün aile... En önde ben amcamın kucağında" notunu düştü.

ŞİMDİ 3 ÇOCUK ANNESİ

Perçemler, kırmızı fiyonk tokası ve kırmızı ayakkabıları ile kendinden emin objektife gülümseyen bu küçük kız çocuğu Türkiye'nin tescilli güzeli ve şimdilerde 3 çocuk annesi olan Pınar Tezcan!

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu


Tezcan yıllar önce çekilen fotoğrafını "1982...Yaş 6... Anaokulu. Pek süslü püslü" notu ile Instagram'da paylaştı.

15 DAKİKADA 15 BİN BEĞENİ

Etrafında olan bitenden bihaber bu minik kız çocuğu müzik dünyasında fırtınalar estiren Sıla Gençoğlu'nun ta kendisi!

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu


Sıla Gençoğlu bu fotoğrafı "Maziden sarı kostümümle, annemin kucağından sesleniyorum." notu ile Instagram'da paylaştı. Gençoğlu'nun paylaşımı 15 dakikada 15 bin beğeni aldı"

TEŞEKKÜRLER MERSİN!

Elinde plaket, yüzünde yarışı kazanmanın haklı gururu... Fotoğraftaki genç adam Mahsun Kırmızıgül...

Şarkılarını milyonlar dinliyor... Ünlü isim 29 oldu


Kırmızıgül, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Mersin’de belediyenin düzenlediği ses yarışmasında 1. olmuştum. Hiç unutmam oradan aldığım 50 lira ile anneme ilk hediye ayakkabısını almıştım. O ses yarışmasından aldığım güçle müzik yolunda ilerleyeceğime karar vermiştim. Teşekkürler Mersin.

 

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