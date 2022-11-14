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Şarkıcı Gülşen Barselona’da alışverişte!

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#Gülşen#Barselona#Barcelona
Şarkıcı Gülşen Barselona’da alışverişte
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 08:02

21 Ekim’de yurtdışına çıkış yasağı kaldırılan Gülşen, ilk iş olarak oğlu Azur’un yanına, Barselona’ya uçtu. Ünlü sanatçı, alışveriş yaparken Barselona’da benim objektifime yakalandı!

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Tatil için gittiğim Barselona’da bomba bir haber yakaladım. Şehrin en ünlü alışveriş caddesinde turlarken Gülşen’i gördüm! Ünlü şarkıcının, aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ile Barselona’dan ev aldıklarını 2 yıl önce ben yazmıştım. Şarkıcıyı burada fotoğraflamak da bana nasip oldu.

Şarkıcı Gülşen Barselona’da alışverişte

Sanatçı, sahnesinde orkestrasıyla şakalaşırken söylediği bir söz yüzünden hapis yatmış, tahliye edildikten sonra da 21 Ekim’de yurtdışına çıkış yasağı kaldırılmıştı. Oğlu Azur’un burada okula gittiği bilindiğinden, Gülşen’in en kısa sürede İspanya’ya gideceği tahmin ediliyordu. Lüks alışveriş mağazalarıyla ünlü Passeig de Gràcia’da alışveriş yaparken gördüğüm şarkıcı, leopar desenli pantolonu ve Ugg botlarıyla rahat bir şıklık tercih etmişti.

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Şarkıcı Gülşen Barselona’da alışverişte

Gençler için sahneye çıkacaklar

Toplum Gönüllüleri Vakfı, 20’nci yıl konseri için yine sıra dışı bir projeye imza atıyor. Aslı Pamir, Ayşe Boyner, Elif Boyner, Birce Akalay, Dila Tarkan Doğruer, Deniz Çakır, Ege, Ebru Kohen, Kaan Sekban, Melis Sezen, Nükhet Duru, Sarp Apak, Serra Duran Paralı gibi cemiyet ve sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleri, Ozan Doğulu ve Orkestrası eşliğinde Türkiye’nin ilk kadın şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş’in unutulmaz şarkılarını gençler için seslendirecek. Sürpriz isimlerle renklenecek konser, 28 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’de. Gecenin biletleri Mobilet’te.

Şarkıcı Gülşen Barselona’da alışverişte

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#Gülşen#Barselona#Barcelona

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