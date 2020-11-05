Şans Tanrıçası İtalya’nın en iyi filmi

İTALYA’da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in son filmi “Şans Tanrıçası”, İtalyan seyircisinin büyük beğenisini kazandı. 1985 yılından bugüne yayın hayatını sürdüren ve 100 bin tirajıyla İtalya’nın en popüler sinema dergisi olan CIAK’ın 35. Golden CIAK ödülü, “Şans Tanrıçası”na verildi. Ödüllerin okuyucu oylarıyla belirlendiği organizasyonda yapım, ‘yılın en iyi filmi’ seçildi. Filmin başrol oyuncuları Stefano Accorsi ile Eduardo Leo da ‘en iyi oyuncu’ ödülünü paylaştı. Ayrıca yapımın “La Dea Fortuna” (Şans Tanrıçası) ile “Che Vita Meravigliosa” (Ne Harika Bir Yaşam) şarkıları da ‘en iyi orijinal şarkı’ seçildi. Pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen ödül töreninde dergi okuyucularına teşekkür eden Ferzan Özpetek, kendisi için en büyük ödülün “sinema seyircisinin filme gösterdiği ilgi” olduğunu söyledi.





