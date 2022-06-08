Masanın üzerinde kocasına özel gösteri: Herkes 'yılanlı dansı' hatırladı

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YAZ SEZONU AÇILDI

Güzel oyuncu, kocası ve kızıyla birlikte çıktığı yaz tatiliyle yeni sezonu da açmış oldu. Mor bikinisiyle çekilen bir dizi fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı. Yıldızın bu paylaşımına ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve övgü dolu yorum geldi. Ayrıca bu görüntüler yıllar önce rol aldığı bir filmin unutulmaz sahnesini de akıllara getirdi.

MASANIN ÜZERİNDE KOCASINA ÖZEL DANS GÖSTERİSİ

O ünlü yıldız Salma Hayek'ten başkası değil. Kocası Francois Henri Pinault ve kızı Valentina ile birlikte tatile çıktı 55 yaşındaki Hayek. Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızı Hayek, lüks yat turunda mor bikini giydi. Kocası Pinault kendisini izlerken de masanın üzerine çıkıp ona özel bir dans gösterisi sundu.

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ÜNLÜ İŞ İNSANI, SOSYAL MEDYAYI ÇOK SEVMİYOR

Hayek'in bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda mesaj geldi. Bunlardan bazıları, Hayek'in önemli rollerinden birini üstlendiği From Dusk Till Down adlı filmin dans sahnesini hatırlatıp 1996 tarihli bu unutulmaz filme gönderme yaptı. Bu paylaşımın en ilgi çeken yanlarından biri de sosyal medyayı aktif olarak kullanmayan kocası Pinault'nun da onunla aynı karede yer almasıydı.

YILANLI DANS SAHNESİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Takipçilerinin fotoğraflara gönderme yaptığı From Dusk Till Dawn (Gün Batımından Şafağa) filmini de yeri gelmişken bir hatırlayalım. Senaryo ekibinde Quentin Tarantino'nun da yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyordu. Hayek'in şöhretini iyice parlatan film, Gecko kardeşlerin Meksika'ya kaçışını konu alıyordu. Oyuncu kadrosunda Hayek'in yanı sıra George Clooney, Harvey Keitel ve Juliette Lewis de yer alıyordu. 1996 yapımı filmde Salma Hayek'in "yılanlı dans" sahnesi ise hafızalara kazındı.

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GÖSTERİ DÜNYASININ EN MUTLU ÇİFTLERİNDEN

Salma Hayek ile Françios Henri Pinault, gösteri dünyasının en mutlu evliliklerinden birinin kahramanları olarak tanınıyor. Ünlü bir iş insanı olan Pinault ile Hayek, 2006 yılında romantik bir ilişkiye başladı. Bir yıl sonra kızları Valentina Paloma'nın aralarına katılmasıyla mutlulukları da ikiye katlandı Hayek ile Pinault'nun.

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DÜĞÜNLERİ DE ÇOK KONUŞULDU

Bundan iki yıl sonra da bir dizi gösterişli törenle evlendiler. Salma Hayek ile François Henri Pinault'nun resmi nikahı Paris'te gerçekleşti. Ardından aynı yıl Venedik'te ailelerinin yanı sıra birçok ünlünün de konuk olduğu, birkaç gün süren bir düğün yaptılar.

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'HERKES İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNSÜN'

Bu arada Salma Hayek, iş insanı François Henri Pinault ile evlenmesine dair bazı iddialarla da karşı karşıya kaldı. O dönemde Hayek'in, Pinault ile parası için evlendiği söylentileri ortaya atıldı. Hayek bütün bunları yalanladı. Paranın bu konuyla bir ilgisi olmadığını söyledi. Fakat bu konuda uzun uzun konuşmamayı tercih etti. Hatta evlendikten yıllar sonra verdiği bir röportajında "Tamam.. Her neyse ... Ne isterseniz onu düşünün" diyerek iddiaları çok da ciddiye almadığını ifade etti.

Hayek bu konuda "Birlikte geçirdiğimiz 15 yılın ardından aşkımız daha güçlü hale geldi. Söylenenlere gücenmiyorum. Herkes ne isterse düşünsün" dedi.

PİNAULT, EVANGELİSTE İLE BİRLİKTELİĞİYLE DE KONUŞULDU

Salma Hayek'in kocası Francois Henri Pinault ilk evliliğini, Dorothee Lepere ile yaptı ve çiftin iki çocuğu oldu. Pinault, daha sonra da bir dönemin ünlü modeli Linda Evangelista ile konuşulan bir aşk yaşadı. Bu birliktelikten de bir kız çocuğu dünyaya geldi.