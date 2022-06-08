AltÄ± hafta boyunca davayÄ± izleyen gÃ¶revliden ÅŸok sÃ¶zler: Aniden uyuyakaldÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m

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FIRTINA DÄ°NDÄ° AMA ETKÄ°LERÄ° SÃœRÃœYOR

Kendisine iftira attÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla eski eÅŸi Heard aleyhine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava, Depp'in zaferiyle sonuÃ§landÄ±. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu sonuÃ§ herkesi Ã§ok da mutlu etmedi. Ã‡Ä±kan kararla ilgili tartÄ±ÅŸmalar, perde arkasÄ±yla ilgili iddialar bitmek bilmiyor.Â Ã–zetle dava bitse de yani fÄ±rtÄ±na dinmiÅŸ olsa da ardÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izler kolayca silinecek gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.Â

STENOGRAFIN ANLATTIKLARI DUDAK UÃ‡UKLATTI

Ã–nce davanÄ±n jÃ¼risinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren bir adamÄ±n sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± salladÄ±. Åžimdi de davada stenograf olarak gÃ¶rev yapan Judy Bellinger, anlattÄ±klarÄ±yla dudak uÃ§uklattÄ±.

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'SADECE BÄ°R KÄ°ÅžÄ° ANLATILANLARI DÄ°KKATLE DÄ°NLEDÄ°'

Deneyimli bir stenograf olan Judy Bellinger, Law&Crime adlÄ± kanala konuk oldu veÂ davayla ilgili gÃ¶zlemlerini anlattÄ±. Bir hukuk firmasÄ± adÄ±na davada yer alan ve bÃ¼tÃ¼n tanÄ±klÄ±klarÄ±, konuÅŸulanlarÄ± kayÄ±t altÄ±na alan stenograf Bellinger'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re jÃ¼ride yer alan Ã¼Ã§ erkek ve iki kadÄ±ndan sadece bir tanesi, tanÄ±klÄ±klarÄ± bÃ¼tÃ¼n dikkatiyle dinledi. O da sonuÃ§ olarak yedek Ã¼ye olarak belirlendi yani kararda bir etkisi olmadÄ±.

Judy Bellinger, söz konusu bu jüri üyesi hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi: "Maalesef en çok dinleyen oydu. DuruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda hepsinin yüz ifadesini izledim. Sadece o bir kiÅŸi söylenen her ÅŸeyi dikkatle ve sonuna kadar dinledi." Bellinger'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na göre bu kadÄ±n üye yedek jüri olarak belirlendi ve karar verecek olan grupta yer almadÄ±. Oysa yine stenograf Bellinger'Ä±n ifadesine göre o kadÄ±n jüri üyesi diÄŸerleri arasÄ±nda tanÄ±klÄ±klarÄ± dinlerden uyuyakalmayan tek kiÅŸiydi.

'KAÃ‡ KÄ°ÅžÄ°NÄ°N BAÅžININ ANÄ°DEN Ã–NÃœNE DÃœÅžTÃœÄžÃœNÃœ GÃ–RDÃœM'

Ä°ÅŸte sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda Bellinger'Ä±n, jÃ¼ri Ã¼yeleriyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zleri devreye girdi. Onun anlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re birÃ§ok jÃ¼ri Ã¼yesi, ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinlerken ya da videolarÄ± izlerken uyuyakaldÄ±. Saatlerce duruÅŸma salonunda oturup anlatÄ±lanlarÄ± dinlemek zorunda olan jÃ¼ri Ã¼yelerinin uyuyakaldÄ±klarÄ± anlarda baÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶nlerine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ defalarca gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶zlerine ekledi Bellinger. Stenograf, jÃ¼ri Ã¼yelerinin video ya da ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinlerken gÃ¶zlerini kapattÄ±klarÄ±nÄ± ve o anlarda da sÄ±k sÄ±k aralarÄ±ndan birinin ya da birkaÃ§Ä±nÄ±n uyuyakaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

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'10 DAKÄ°KADAN AZ KALDIM'

Judy Bellinger, karar aÃ§Ä±klandÄ±ktan sonra Johnny Depp'e bir partide sarÄ±lÄ±rken de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸ ve bu durum tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Bellinger, duruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda, Depp'in tarafÄ±nda olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Depp'in hukuk ekibinden avukat Ben Chew'un, kendisinin tuttuÄŸu kayÄ±tlarÄ±n kopyasÄ±nÄ± almak amacÄ±yla buluÅŸmak istediÄŸiniÂ Bellinger, Johnny Depp'in avukatÄ±yla bir otelde buluÅŸtuklarÄ±nÄ± ve o sÄ±rada aktÃ¶rÃ¼n de orada bulunduÄŸunu anlattÄ±. Depp'in kendisiyle tanÄ±ÅŸmak istediÄŸini sÃ¶ylediklerinde de onunla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat orada on dakikadan az kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. O sÄ±rada kÃ¼Ã§Ã¼k bir kutlama partisi gerÃ§ekleÅŸiyordu.

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Bellinger'Ä±n söz konusu otelde düzenlenen partide, Johnny Depp ile konuÅŸup ÅŸakalaÅŸÄ±rken çekilen fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyada yer almÄ±ÅŸtÄ±. Stenograf Bellinger da bu yüzden Depp'in taraftarÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla muhatap olmuÅŸtu. Law &Crime'a verdiÄŸi röportajda bu iddiayÄ± yalanladÄ± Bellinger. DuruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda da Bellinger ile Depp'in zaman zaman birbirlerine gülümsedikleri anlar da objektiflere takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

TEÅžEKKÃœR KLÄ°BÄ° PAYLAÅžTI

Bu arada Johnny Depp, Instagram sayfasÄ±nda, duruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda kendisine destek olan herkese teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi bir klip yayÄ±nladÄ±. Depp, bu paylaÅŸÄ±mÄ±na "En deÄŸerli, sadÄ±k ve sarsÄ±lmaz destekÃ§ilerime" diyerek baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan da ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "He yerde birlikteydik, her ÅŸeyi birlikte gÃ¶rdÃ¼k. Biz aynÄ± yolu birlikte yÃ¼rÃ¼dÃ¼k. DoÄŸru olan ÅŸeyi birlikte yaptÄ±k. Her ÅŸeyi Ã§Ã¼nkÃ¼ siz umursadÄ±nÄ±z. Ve ÅŸildi birlikte ileriye doÄŸru gireceÄŸiz, Siz her zaman beni iÅŸverenimsiniz". Depp, mesajÄ±nÄ±n sonunda kendisini duruÅŸmalar boyunca destekleyen herkese teÅŸekkÃ¼r etti. SaygÄ± ve sevgilerini gÃ¶nderdi.

Johnny Depp ve Amber Heard arasÄ±nda altÄ± hafta süren iftira davasÄ±, bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda sonuçlandÄ± ve jüri kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Buna göre Ä°ddialarÄ± tek tek inceleyen yedi kiÅŸilik jüri, hem Depp'in hem de Heard'ün birbirini lekelediÄŸine karar verdi. Jüri, Amber Heard'ün eski eÅŸi Johnny Depp'e, 10 milyon dolar tazminat, 5 milyon dolar da cezai tazminat, yani toplam 15 milyon dolar ödemesine karar verdi. Fakat yargÄ±ç Penny Azcarete, Virginia eyaleti yasalarÄ±nÄ± uygulayarak cezai tazminat miktarÄ±nÄ± 350 bin dolara indirdi. Azcarate, "Yasaya uygun olarak, Johnny Depp'in tazminatÄ±na iliÅŸkin 350.000 dolarlÄ±k yasal üst sÄ±nÄ±r olan cezai tazminat miktarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸini" söyledi. Öte yandan jüri, Depp'in de Heard'e hakaret ettiÄŸine kanaat getirerek onu da eski eÅŸine 2 milyon dolar tazminat ödeme cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.

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