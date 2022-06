AltÄ± hafta boyunca davayÄ± izleyen gÃ¶revliden ÅŸok sÃ¶zler: Aniden uyuyakaldÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m

Haberin Devamı

FIRTINA DİNDİ AMA ETKİLERİ SÜRÜYOR

Kendisine iftira attığı iddiasıyla eski eşi Heard aleyhine açtığı dava, Depp'in zaferiyle sonuçlandı. Ama görünüşe göre bu sonuç herkesi çok da mutlu etmedi. Çıkan kararla ilgili tartışmalar, perde arkasıyla ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Özetle dava bitse de yani fırtına dinmiş olsa da ardında bıraktığı izler kolayca silinecek gibi görünmüyor.

STENOGRAFIN ANLATTIKLARI DUDAK UÇUKLATTI

Önce davanın jürisinde yer aldığını ileri süren bir adamın sosyal medya paylaşımları ortalığı salladı. Şimdi de davada stenograf olarak görev yapan Judy Bellinger, anlattıklarıyla dudak uçuklattı.

'SADECE BİR KİŞİ ANLATILANLARI DİKKATLE DİNLEDİ'

Deneyimli bir stenograf olan Judy Bellinger, Law&Crime adlı kanala konuk oldu ve davayla ilgili gözlemlerini anlattı. Bir hukuk firması adına davada yer alan ve bütün tanıklıkları, konuşulanları kayıt altına alan stenograf Bellinger'ın iddiasına göre jüride yer alan üç erkek ve iki kadından sadece bir tanesi, tanıklıkları bütün dikkatiyle dinledi. O da sonuç olarak yedek üye olarak belirlendi yani kararda bir etkisi olmadı.

Judy Bellinger, söz konusu bu jüri üyesi hakkında şunları söyledi: "Maalesef en çok dinleyen oydu. Duruşmalar sırasında hepsinin yüz ifadesini izledim. Sadece o bir kişi söylenen her şeyi dikkatle ve sonuna kadar dinledi." Bellinger'ın anlattığına göre bu kadın üye yedek jüri olarak belirlendi ve karar verecek olan grupta yer almadı. Oysa yine stenograf Bellinger'ın ifadesine göre o kadın jüri üyesi diğerleri arasında tanıklıkları dinlerden uyuyakalmayan tek kişiydi.

'KAÇ KİŞİNİN BAŞININ ANİDEN ÖNÜNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM'

İşte sözün burasında Bellinger'ın, jüri üyeleriyle ilgili çarpıcı sözleri devreye girdi. Onun anlattıklarına göre birçok jüri üyesi, ses kayıtlarını dinlerken ya da videoları izlerken uyuyakaldı. Saatlerce duruşma salonunda oturup anlatılanları dinlemek zorunda olan jüri üyelerinin uyuyakaldıkları anlarda başlarının önlerine düştüğünü defalarca gördüğünü sözlerine ekledi Bellinger. Stenograf, jüri üyelerinin video ya da ses kayıtlarını dinlerken gözlerini kapattıklarını ve o anlarda da sık sık aralarından birinin ya da birkaçının uyuyakaldığını anlattı.

'10 DAKİKADAN AZ KALDIM'

Judy Bellinger, karar açıklandıktan sonra Johnny Depp'e bir partide sarılırken de görüntülenmiş ve bu durum tartışmalara yol açmıştı. Bellinger, duruşmalar sırasında, Depp'in tarafında olduğu iddialarını yalanladı. Anlattığına göre Depp'in hukuk ekibinden avukat Ben Chew'un, kendisinin tuttuğu kayıtların kopyasını almak amacıyla buluşmak istediğini Bellinger, Johnny Depp'in avukatıyla bir otelde buluştuklarını ve o sırada aktörün de orada bulunduğunu anlattı. Depp'in kendisiyle tanışmak istediğini söylediklerinde de onunla tanıştığını fakat orada on dakikadan az kaldığını sözlerine ekledi. O sırada küçük bir kutlama partisi gerçekleşiyordu.

Bellinger'ın söz konusu otelde düzenlenen partide, Johnny Depp ile konuşup şakalaşırken çekilen fotoğrafları sosyal medyada yer almıştı. Stenograf Bellinger da bu yüzden Depp'in taraftarı olduğu iddiasıyla muhatap olmuştu. Law &Crime'a verdiği röportajda bu iddiayı yalanladı Bellinger. Duruşmalar sırasında da Bellinger ile Depp'in zaman zaman birbirlerine gülümsedikleri anlar da objektiflere takılmıştı.

TEŞEKKÜR KLİBİ PAYLAŞTI

Bu arada Johnny Depp, Instagram sayfasında, duruşmalar sırasında kendisine destek olan herkese teşekkür ettiği bir klip yayınladı. Depp, bu paylaşımına "En değerli, sadık ve sarsılmaz destekçilerime" diyerek başladı. Ardından da şunları yazdı: "He yerde birlikteydik, her şeyi birlikte gördük. Biz aynı yolu birlikte yürüdük. Doğru olan şeyi birlikte yaptık. Her şeyi çünkü siz umursadınız. Ve şildi birlikte ileriye doğru gireceğiz, Siz her zaman beni işverenimsiniz". Depp, mesajının sonunda kendisini duruşmalar boyunca destekleyen herkese teşekkür etti. Saygı ve sevgilerini gönderdi.