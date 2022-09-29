Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu Bebek’in tozunu attırdı

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HIZ TUTKUNU

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu önceki gün Bebek’teydi. Hız tutkusuyla bilinen Sarıoğlu, 6 milyon liralık sarı Ferrari’si ile objektife yansıdı.

KISA BİR GEZİNTİ

Sarp, Sare ve Saran adlarında üç çocuğu olan Yağmur Sarıoğlu, formda fiziğiyle dikkat çekti. Fotoğraflarını çeken muhabirlere kısa bir gezintiye çıktığını söyleyen Sarıoğlu, teşekkür ettikten sonra gaza basıp uzaklaştı. (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İtalya bilgisi aldım

Buse İskenderoğlu ve Zeynep Alkan önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. İskenderoğlu, mankenlik yapmak için Milano’ya gideceğini söyledi: “Tüm moda sektörü orada. Ben de mesleğimi geliştirmek için gideceğim.” Model, eğitim dönemini İtalya’da geçiren Zeynep Alkan’a danıştığını da belirtti. Alkan ise “Okul bitti, Türkiye’ye geldim. Planlarım arasında burada oyunculuk yapmak var” dedi.

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Kötü rollerin adamıyım

Merhum sanatçı Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı’ndaydı. Silah eğitimi aldığını söyleyen Aydoğan, kötü rollerin adamı olmayı tercih ettiğini belirtti. Oyuncu, “Rollerimi daha iyi canlandırmak için silah eğitimi alıyorum. Eğer aksiyon sahneleri gelirse daha güzel hareketler yapmak istiyorum” dedi.

Hayatımda bir aksiyon yok

Aslı Bekiroğlu önceki gün köpeğiyle Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Oyuncu, “Sabah yürüyüşüne çıktık. Hayatımda bir aksiyon yok” dedi. Bekiroğlu, “Oyunculuğunuzu eleştirir misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kendimi ekranda izlediğim zaman eleştiririm. Her zaman mükemmel oynayamayız. Oyunculukta sınırım yok. Birkaç proje var, görüşme halindeyim.” (Deniz BOY)

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Aşka devam

Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır önceki akşam Tarabya’daki Filiz Balıkçısı’nda baş başa yemek yedi. Çift, flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yantır, mekan çalışanlarının basın mensuplarının engelleme isteğine “Gerek yok, çeksinler” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

Heyecanlıyız

Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti önceki akşam Arnavutköy’deki Atlas Balık’tan çıkarken görüntülendi. Çift, “Düğün hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Fazlasıyla heyecanlıyız. Az zamanımız kaldı” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kedi Simge

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Simge, “Ercan Saatçi ile Çok Akustik” programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, yayına hazırlanırken eğlenceli paylaşımlar yaptı.

Orkestra ekibinden Niyaz İsmailov ve Şükrü Tırkış ile poz veren Simge, yüzüne uygulamayla kedi maskesi yerleştirdi.