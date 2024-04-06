Rol arkadaşı 'Bana ahlaksızlık yaptı' demişti... Ünlü çiftten şok ayrılık haberi geldi... 14 yıllık yuvaları çoktan yıkılmış

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Her ne kadar suçlanan ünlü bu iddiaları reddetse de onun cephesinden şoke eden bir haber geldi. Ünlü oyuncuyla 14 yıllık eşi geçen yıl sessiz sedasız yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Gelin bir bakalım bu karmaşık olaya dahil olan ünlüler kimler.

AYRILIK HABERİNİ İLGİNÇ BİR PAYLAŞIMLA AÇIKLADILAR

Önce şok ayrılık haberiyle başlayalım.

Sinema dünyasında canlandırdığı Borat karakteriyle tanınan Sacha Baron Cohen ile 14 yıl önce evlendiği eşi Isla Fisher, geçen yıl sessizce ayrıldıklarını sosyal medyadan duyurdu.

52 yaşındaki Sacha Baron Cohen ile 48 yaşındaki Isla Fisher, Instagram sayfalarından ortak bir paylaşım yaptı.

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Tenis kıyafetleri içindeki çift satırlarına "20 yıldan fazladır süren bir tenis maçının sonunda raketlerimizi indiriyoruz" diye başladı.

Açıklamada boşanma davasını 2023 yılında ortaklaşa açtıklarını ekledi satırlarına Fisher ve Sacha Baron Cohen.

"Her zaman özel hayatımızın mahremiyetine öncelik verip ve bu değişim üzerinde de sessizce çalışıyoruz. Çocuklarımıza olan bağlılığımızı ve sevgimizi sonsuza kadar paylaşacağız. Ailemizin mahremiyet isteğine duyduğunuz saygıyı takdir ediyoruz" diyerek bitirdi Sacha Baron Cohen ile Isla Fisher açıklamayı.

Ünlü çift boşanma haberini bu ilginç poz eşliğinde sosyal medyadan duyurdu.





2001 YILINDA BİR PARTİDE TANIŞTILAR: Sacha Baron Cohen ile Isla Fisher 2001 yılında bir partide tanıştılar. Aralarında kısa sürede bir aşk doğdu. 2004 yılında nişanlandılar. Üç yıl sonra ilk bebekleri dünyaya geldi. Çift 2010 yılında Paris'te evlendi. Aynı yıl ikinci, ondan beş yıl sonra da üçüncü bebekleri dünyaya geldi.

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ROL ARKADAŞI SUÇLAMIŞTI

Bu açıklamanın bu kadar yankı yaratmasının nedeni ise Sacha Baron Cohen ile The Brothers Grimsby adlı yapımda birlikte çalışan Rebel Wilson'ın anı kitabında ünlü oyuncuya yönelttiği suçlamalar.

Sacha Baron Cohen, Rebel Wilson'ın kaleme aldığı anı kitabında yer alan iddialarıyla da konuşuluyordu son günlerde. Wilson 2013 yılında tanıştığı Sacha Baron Cohen'in üç yıl sonra The Brotherb Grimbsy adlı filminde oynamasını teklif etti. Wilson da buna olumlu yanıt verdi.

Fakat film çekimleri başladıktan sonra Wilson'ın kitabında yer alan iddialara göre Cohen, ünlü yıldızı istemediği bazı şeyleri yapmaya zorladı.

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Wilson bu durumu " Sacha Baron ile her konuştuğumda sanki benden bir sonraki sahnede çıplak olmamı ister gibiydi. Ben de onu bunu yapmadığımı söyledim." Wilson, kitabında birlikte çalıştıkları sırada Sacha Baron Cohen'in kendisini ahlak dışı şeyler yapmaya zorladığını ileri sürdü.

Cohen ise Rebel Wilson'ın bütün bu iddialarını yalanladı.