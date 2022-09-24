24 yaşındaki oyuncu annesini öldürmüştü: Ömür boyu hapse mahkum edildi

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ATEŞLİ SİLAHLAANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Bu, bir film senaryosu ya da roman özeti değil... Bu, genç yaşından bu yana oyuncu olarak kamera karşısına geçen, üstelik rol aldığı yapımlar ses getiren Kanadalı oyuncu Ryan Grantham'ın öyküsü...

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Oynadığı Riverdale, Supernatural ve Diary of a Wimpy Kid adlı yapımlarla adını duyuran 24 yaşındaki Grantham, annesini öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edildi. Yani büyük olasılıkla hayatının geri kalanını ya da gençliğinin çok büyük bir bölümünü demir parmaklıklar arasında geçirecek. Kanada'nın Vancouver kentindeki British Columbia Yüksek Mahkemesi, oyuncu Ryan Grantham'a ömür boyu hapis cezası vermekle kalmadı, 14 yıl süresince de şartlı tahliyesinin mümkün olmadığına hükmetti.

TRUDEAU'YA SUİKAST DÜZENLEDİĞİNİ ANNESİ GÖRMESİN DİYE ÖNCE ONU ÖLDÜRDÜ: Ryan Grantham'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya suikast düzenleme planı olduğu da ortaya çıkmıştı. Üstelik de mahkeme dokümanlarına göre annesinin bunu görmemesi için önce onu öldürdü. Korkunç cinayeti işlemesinden önce Grantham'ın okuduğu üniversiteden atıldığı da biliniyor. Cinayetten sonra Ryan Grantham'ın ortaya çıkan günlüklerinde gencin kendisinden nefret ettiği ve derin bir depresyonda bulunduğuna dair izler bulunduğu belirtiliyor.





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PİYANO ÇALARKEN KAFASININ ARKASINA ATEŞ ETTİ

Ryan Grantham, annesi Barbara Waite'yi öldürdüğünde takvimler 31 Mart 2020 gününü gösteriyordu. Cinayete kurban gittiği sırada, 64 yaşındaki Waite, ailenin British Columbia Squamish'teki evinde piyano çalıyordu. Annesine arkasından sessizce yaklaşan Grantham, kafasının arkasına ateş ederek onun canına kıydı.

VİDEO DA ÇEKTİ

Geçtiğimiz haziran ayında yapılan duruşma sırasında savcı, Ryan Grantham'ın cinayetten önce bir video çektiğini açıkladı. Söz konusu videoda talihsiz annenin cansız bedeni de görülüyor. Grantham'ın o kayıtta "Onu kafasının arkasından vurdum" dediği duyuluyor. Söz konusu görüntülerde Grantham, annesinin kendisi tarafından öldürüldüğünü bildiğini de söylüyor.

ANNESİNİN CANSIZ BEDENİNİ RYAN'IN KARDEŞİ BULDU: Ryan Grantham'ın ateşlediği silahtan çıkan kurşunla hayata veda eden Barbara Waite'nin cansız bedeni, oyuncunun kız kardeşi Lisa tarafından bulundu.





TRUDEAU'NUN EVİNİ ARAMAYA BAŞLADI

Ryan Gratham, annesini öldürdükten sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya suikast düzenlemek için yola çıktı. Aracına üç tane ateşli silah ve 12 adet molotof kokteyli yerleştiren Grantham'ın o yolculukta Ottowa'ya gidip Trudeau'nun evini aramaya başladığı da iddianamede yer alan veriler arasında.

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ÜNİVERSİTEDE KATLİAM PLANLADI, AMA SONRA TESLİM OLDU

Sonra bu fikrinden vazgeçti ve geri döndü. O sırada kafasında, kayıtlı olduğu Simon Fraser Üniversitesi'nde gidip toplu katliam yapma fikri vardı. Fakat bundan da vazgeçti ve Vancouver polisine gidip teslim oldu.

UYUŞTURUCU TÜKETİP KANLI VİDEOLAR İZLİYORDU: Ryan Grantham'ın bütün bu korkunç olayları gerçekleştirdiği sırada derin bir depresyonda ve kendinden nefret duygusuyla dolu olduğu belirtildi. Genç oyuncu o dönemde kendini kötü alışkanlıklarına teslim etmişti. Aşırı miktarda uyuşturucu tüketip, internette kanlı görüntüler içeren videolar izliyordu.

'ÇOK ÜZGÜNÜM ANNE'

Ryan Grantham, cinayeti işledikten sonra günlüğüne hissettiklerini yazdı. Grantham,satırlarında yaptıkları için ailesinden özür diledi ve kimsenin kendisini anlamadığını öne sürdü. Mahkeme dokümanlarına göre Grantham'ın günlüğünde şu satırlar yer alıyor: "Çok üzgünüm anne... Çok üzgünüm Lisa. Kendimden nefret ediyorum. Benimle ilgili birçok medya var. Filmler ve TV dizileri. Kimse anlamayacak."

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CEZAEVİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ALIYOR: Yargıç Justice Kathleen Ker, oyuncunun cezaevindeyken psikolojik danışmanlık aldığını ve durumunda bir gelişme olduğunu belirtti.

CANLANDIRDIĞI KARAKTER CİNAYET İŞLEDİ

Bu korkunç olayla ilgili çarpıcı bir ayrıntı daha var. Bunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Ryan Grantham, Riverdale adlı dizide Jeffery Augustine adlı bir yeni yetmeyi canlandırıyordu. Grantham'ın oynadığı bu karakter, dördüncü sezonda dizinin ana karakteri Fred Andrews'u babasının kamyonuyla ezerek öldürdü.