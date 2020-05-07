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Haber Giriş: 07.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Rasim Öztekin: Kavuğu online teslim etmek istemiyorum

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Rasim Öztekin: Kavuğu online teslim etmek istemiyorum
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2016 yılında Ferhan Şensoy, Hasan Efendi’nin kavuğunu, Rasim Öztekin’e devretmişti. Öztekin, bu geleneği sürdürerek kavuğu salgın sonrası yeni sahibine devredeceğini duyurdu. Öztekin, “Törenle olacak, online değil” dedi.

Usta oyuncu Rasim Öztekin, Galatasaraylılar Derneği’nin Instagram üzerinden yayınlanan canlı yayına katıldı ve İrem Özbey’in sorularını yanıtladı. Öztekin karantina sürecini şöyle anlattı: “Evde film izliyorum. Bu günler bittiğinde ilk Ayvalık Cunda’ya gitmek istiyorum. Cunda’yı çok özledim. Şimdi tam zamanı.”

Usta oyuncu, Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan kavuğu teslim edeceğini de söyledi: “2009 yılından bu yana kalp pili taşıyorum. Ben kavuğu aldığımda da o yaz aritmi geçirdim. Kalp pilinin üstüne aritmi eklenince doktorum, canlı performansları yasakladı. Heyecanı, koşturması ve stresi yüzünden sahneye çıkamadım. Acayip yıkıcı oldu.

Rasim Öztekin: Kavuğu online teslim etmek istemiyorum

Kavuğu aldığımda bende çok kalmasını istemiyordum. ‘Ne kadar çok el değiştirirse motivasyon olur’ diye düşündüm. Bu sene devredecektim, korona izin vermedi. Şu virüs bir geçsin devredeceğim. Online kavuk töreni yapmak istemiyorum. Kavuk bir geleneksel adetimiz simgesi onu online değil sahnede teslim etmek istiyorum.”
Rasim Öztekin: Kavuğu online teslim etmek istemiyorum


 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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