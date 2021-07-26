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LÄ°STEYE LILIBET DE GÄ°RDÄ°

GeÃ§tiÄŸimiz 4 Haziran'da, ABD'nin Santa Barbara kentinde dÃ¼nyaya gelen ve adÄ±nÄ± Prens Harry'nin babaannesi KraliÃ§e 2. Elizabeth ile annesi Prenses Diana'dan alan Lilibet'e Ä°ngiliz kraliyet ailesinin resmi sitesinde bulunan taht sÄ±ralamasÄ± listesinde yer verildi.





SEKÄ°ZÄ°NCÄ° SIRADA

DoÄŸumunun Ã¼zerinden yedi hafta geÃ§mesine raÄŸmen, bu listede Lilibet Diana'nÄ±n adÄ±nÄ±n yer almamasÄ± merak konusu olmuÅŸtu. Sonunda sitede yer alan listenin sekizinci sÄ±rasÄ±nda Lilibet'in adÄ± da yer aldÄ± ve bu konudaki merak da giderilmiÅŸ oldu. Buckingham SarayÄ±'nÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ listenin periyodik olarak yenilendiÄŸini listenin de bu yÃ¼zden geciktiÄŸini belirtti.





CHARLES, WILLIAM VE GEORGE Ä°LK ÃœÃ‡TE

Taht sÄ±ralamasÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in ardÄ±ndan oÄŸlu Galler Prensi Charles ilk sÄ±rada yer alÄ±yor. Ä°kinci sÄ±rada Cambridge DÃ¼kÃ¼ Prens William, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve beÅŸinci sÄ±rada William ve Kate Middleton'Ä±n Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis yer alÄ±yor.





ONLAR DA LÄ°STEDE

Prens Harry, taht iÃ§in altÄ±ncÄ± sÄ±rada. Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n oÄŸlu Archie Mountbatten Windsor yedinci, kÄ±zÄ± Lilibet Diana ise sekizinci sÄ±rada bulunuyor. Dokuzuncu sÄ±rada KraliÃ§e'nin Charles'tan sonra dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu York DÃ¼kÃ¼ Prens Andrew yer alÄ±yor. 10 ve 11'inci sÄ±rada ise onun Sarah Ferguson ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± Prenses Beatrice ile Prenses Eugenie yer alÄ±yor. Prenses Eugenie'nin, Jack Brooksbank ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu August, teyzesinin ardÄ±ndan 12'nci sÄ±rada.





Ã‡OCUKLARI, PRENS VE PRENSES DEÄžÄ°L

Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n Ã§ocuklarÄ± Archie ile Lilibet, prens ve prenses unvanlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±mÄ±yor. Bu da yÄ±llar Ã¶nce yapÄ±lan bir dÃ¼zenlemeden kaynaklanÄ±yor. Harry ile Meghan'Ä±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n prens ve prenses olarak anÄ±labilmesi iÃ§in dedeleri Prens Charles'Ä±n tahta Ã§Ä±kmasÄ± gerekiyor.Â Lilibet Diana, ÅŸu anda "otomatik olarak" prenses olamÄ±yor. TÄ±pkÄ± aÄŸabeyi Archie'nin "prens" unvanÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± gibi. Bunun iÃ§in belirsiz bir sÃ¼re beklemesi gerekecek. Ãœstelik bekleyeceÄŸi de bÃ¼tÃ¼n aileyi yasa boÄŸacak bir Ã¶lÃ¼m haberi.

Â DEDELERÄ° TAHTA GEÃ‡Ä°NCE

Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n kÄ±zÄ± Lili'nin "prenses" olabilmesi iÃ§in dedesi Prens Charles'Ä±n "kral" olarak tahta geÃ§mesi gerekiyor. Yani ÅŸu anda tahtta oturan KraliÃ§e 2. Elizabeth'in hayata veda etmiÅŸ olmasÄ±. Bu arada daha dÃ¼ÅŸÃ¼k bir ihtimal ama KraliÃ§e 2. Elizabeth'in, tahtÄ± kendi isteÄŸiyle oÄŸlu Charles'a bÄ±rakmasÄ± durumunda da Lili, otomatik olarak "prenses" olacak. Tabii aÄŸabeyi Archie de "prens" unvanÄ± alacak. Her ne kadar Lili, henÃ¼z prenses deÄŸilse de Ã¼lkenin tahtÄ± iÃ§in sekizinci sÄ±raya yerleÅŸti.





YILLAR Ã–NCE YAPILAN BÄ°R DÃœZENLEME

Peki Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n kÄ±zÄ± Lili, neden prenses olamayacak? AslÄ±nda bunun nedeni, Ã§ok uzun yÄ±llar Ã¶nce yapÄ±lan bir dÃ¼zenleme. Meghan Markle, her ne kadar Oprah Winfrey rÃ¶portajÄ±nda "ten rengi yÃ¼zÃ¼nden Archie'ye prens unvanÄ± verilmedi" demiÅŸ olsa da onun da gÃ¶zden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± bir durum var. Zaten, Markle'Ä±n bu aÃ§Ä±klamasÄ± sonrasÄ± birÃ§ok kraliyet uzmanÄ± "Bu kuralÄ± Meghan bilmeyebilir ama Harry'nin bilmiyor olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil" yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.



DAHA DOÄžMADAN BELLÄ°YDÄ°

Harry ile Meghan'Ä±n Winfrey, rÃ¶portajÄ±nÄ±n dÃ¼nyada en Ã§ok yankÄ± yaratan iddia "ten renginin koyu olacaÄŸÄ± endiÅŸesiyle Archie'ye 'prens' unvanÄ± verilmediÄŸini sÃ¶ylemesi oldu. AslÄ±nda bu konu Meghan Markle ile Prens Harry'nin ilk bebeklerini bekledikleri aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda da gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Archie'nin dedesi Prens Charles tahta geÃ§ene kadar "prens" unvanÄ± almayacaÄŸÄ± o zaman da konuÅŸulmuÅŸtu. Ä°ngiliz basÄ±nÄ± o dÃ¶nemde bunun nedenini de aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.





PRENS YA DA PRENSES UNVANI KÄ°MLERE VERÄ°LÄ°YOR?

BBC'de bu konuyla ilgili yer alan habere gÃ¶re "Kraliyet ailesinde prens ve prenseslik gibi unvanlar ile "HRH" (His Royal Highness - EkselanslarÄ±) gibi hitap biÃ§imlerinin uygulanmasÄ±na iliÅŸkin kurallar, Kral BeÅŸinci George'un KasÄ±m 1917'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kraliyet beratÄ± ile belirlenmiÅŸ durumda. Kral BeÅŸinci George, 1917'de yayÄ±nlanan bildirisinde, Galler Prensi'nin en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlunun en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu dÄ±ÅŸÄ±nda, hÃ¼kÃ¼mdarÄ±n torunlarÄ±na bu tarihten sonra prens veya prenses unvanlarÄ±nÄ±n verilmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.





MEGHAN SONRADAN HATIRLADI

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Oprah Winfrey rÃ¶portajÄ±nÄ±n daha sonraki bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Meghan Markle da bu konuda bilgilendirildi ve bu kuraldan sÃ¶z etti. Markle "Bir adet var... 5. George ya da 6. George hangisi olduÄŸunu unuttum, eÄŸer tahttaki monarkÄ±n torunu iseniz prens ya da prenses olabiliyorsunuz" dedi. Ä°ÅŸte Kral 5. George'un belirlediÄŸi bu kurala gÃ¶re, dedeleri Prens Charles tahta geÃ§ince Archie "prens", Lili de "prenses" olacak. O zaman her ikisi de monarkÄ±n, yani tahtta oturan kralÄ±n torunlarÄ± olduklarÄ± iÃ§in bu unvanlarÄ± alacak.



ONLAR DOÄžUÅžTAN UNVAN SAHÄ°BÄ°

Prens William ile Kate Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu George, Charles ve Charlotte'un "prens" ve "prenses" uvnanÄ±nÄ± doÄŸuÅŸtan taÅŸÄ±yor olmasÄ± ise taht sÄ±ralamasÄ±yla ilgili. Prens William, Ã¼lkesinin tahtÄ± iÃ§in babasÄ± Prens Charles'Ä±n ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada geliyor. William'dan sonra taht sÄ±rasÄ± iÃ§in Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis var. Yani Ã¼Ã§ kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun doÄŸumuyla Prens Harry de taht sÄ±ralamasÄ±nda yeÄŸenlerinin altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.

ONLAR BAÅžTAN ANLAÅžTI

Prens Charles'Ä±n kardeÅŸi Andrew'nun kÄ±zlarÄ± Beatrice ve Eugenie de, taht iÃ§in Harry'nin de ardÄ±nda olmalarÄ±na raÄŸmen, monarkÄ±n torunlarÄ± olduklarÄ± iÃ§in "prenses" unvanÄ± taÅŸÄ±yor. KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Prens Philip'in en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Edward ve eÅŸi Sophie'nin iki Ã§ocuÄŸunun da "prens" ve "prenses" unvanÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Bunun nedeni de oldukÃ§a ilginÃ§ aslÄ±nda.

ONLAR 'PRENS' VE 'PRENSES' UNVANI Ä°STEMEDÄ°

Her iki Ã§ocuk da monarkÄ±n yani KraliÃ§e'nin torunu olarak haklarÄ± olan BÃ¼yÃ¼k Britanya prensi veya prensesi unvanÄ±nÄ± ve buna baÄŸlÄ± olan hitap ÅŸekli "YÃ¼ce Majesteleri" 'ni kullanabilirler. Fakat daha evlilik yapÄ±lÄ±rken prens Edward'Ä±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n "YÃ¼ce Majeste" unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±mayacaklarÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Onlar daha Ã§ok Wessex kontu unvanÄ±ndan gelen nezaket unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yorlar. Bu sebeple kÄ±zlarÄ±na leydi Louise Windsor diye hitap ediliyor, oÄŸullarÄ± ise vikont Severn unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.







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