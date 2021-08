Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın üçüncü oğulları Julian vaftiz edildi

İsveç kraliyet ailesi, Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın üçüncü bebeği olan Prens Julian'ın vaftiz töreninde buluştu. Tören Drottningholm Sarayı'nın şapelinde yapıldı. Bu yılın mart ayında dünyaya gelen minik Prens Julian, tören sonrası basının karşısına annesi Prenses Sofia'nın kucağında çıktı.

İKİ OĞULLARI DAHA VAR

2015 yılında evlenen Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın, 3 yaşında Gabriel ve 5 yaşında Alexander adında iki oğlu daha bulunuyor.





KRAL VE KRALİÇE DE TÖRENDE

Minik Julian'ın vaftiz törenine İsveç Kralı Carl Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia da katıldı.





VELİAHT PRENSES AİLESİYLE KATILDI

Törende Prens Carl Philip'i veliahtı kardeşleri de yalnız bırakmadı. Törende Prenses Victoria ve kocası Prens Daniel ile çocukları da yer aldı.





KÜÇÜK KARDEŞ DE YALNIZ BIRAKMADI

Prens Carl Philip'in en küçük kardeşi Prenses Madeleine, eşi Chris O'Neill ve ikizi kız biri erkek üç çocukları da hazır bulundu.



RESMİ HESAPTAN DUYURULDU

Minik Julian'ın doğumu İsveç kraliyet ailesinin resmi Instagram hesabından duyurulmuştu. Yapılan duyuruda Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın üçüncü bebeğinin 26 Mart'ta saat 11.19'da dünyaya geldiği belirtildi. Bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu vurgulanan açıklamada çiftin yeni bebeğinin Stochoml'deki Danderyd Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açtığı belirtildi.





'MUTLU VE MİNNETTAR'

Prens Carl Philip'in ağzından kaleme alınan açıklamada "Üçüncü oğlumuzun da ailemize katılmasından dolayı mutlu ve minnettarız" denildi. Bebeğin adı ise henüz açıklanmadı. Çiftin, 4 yaşında Alexander ve 3 yaşında Gabriel adında iki oğlu daha bulunuyor. Prens Carl Philip ile Prenses Sofia, 2015 yılında Stockholm'de kraliyet düğünüyle evlenmişti.

HAMİLEYKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Prens Carl Philip ile Prenses Sofia, üçüncü bebeklerini beklediklerini aralık ayında resmi bir açıklamayla duyurmuştu. Çift o dönemde yaptıkları resmi açıklamada "Mutluyuz ve üçüncü bebeğimizi karşılamaya hazırlanıyoruz" diyerek mutlu haberi duyurmuştu. Bu arada Sofia ve eşinin hamilelik sürecinde koronavirüse yakalandığı da basına yansımıştı. Geçen yıl kasım ayında Kraliçe Silvia'nın kardeşi Walter Sollerlaht'ın ölümünün ardından ailenin bir araya geldiği dönemde hem Sofia hem de Carl Philip, grip benzeri semptomlar göstermeye başladı. Yapılan testin ardından her ikisinin de Covid 19 testi pozitif çıktı. Çift, gördükleri tedavinin ardından kısa sürede iyileşti.





HAYATI BAŞKA BİR YÖNE GİRDİ

Bir zamanların TV yıldızı Sofia Hellqvist ile Prens Carl Philip'in öyküsü de ilk dönemlerde dünya basınının ilgisini çekiyordu. O dönemde Hellqvist, TV'de ünlü olmaya çalışan ve verdiği pozlar nedeniyle "yılanlı kadın" olarak tanınan bir ekran yüzüydü. Fakat Prens ile tanışmasının ardından bütün hayatı değişti.





TV ÜNLÜSÜYDÜ

Bir erkek dergisine yılana sarılarak çıplak pozlar verdi sonra da TV'de yayınlanan bir reality show'da boy gösterdi. Ama 2010'da bir restoranda tanıştığı genç adam sayesinde hayatı değişti. Bir zamanlar verdiği pozlar nedeniyle "yılanlı kadın" olarak anılan o genç kadın şimdi ülkesinin yakışıklı prensiyle evli ve mutlu bir prenses. Bir zamanlar, TV ekranlarında ya da objektif karşısında adını duyurmaya çalışan o genç kadın yani Sofia Hellqvist ya da evlendikten sonraki adıyla Prenses Sofia, artık ülkesinin en çok sevilen tanınmış kişilerinden biri.





GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

36 yaşındaki Prenses Sofia, Prens ile 2010 yılında tanışmadan sadece bir yıl önce kamera karşısında geçen hayatına bir son verip çalışmak için gönüllü olarak Gana'ya gitti. Orada yardıma muhtaç çocuklar ve gençler için çalıştı.





BİR RESTORANDA TANIŞTILAR

Ondan önce de New York'a gidip muhasebe eğitimi görmüştü. Yani hayatına kalıcı bir yön vermeye çalışıyordu. Tüm bu arayış içinde 2010 yılında bir restoranda Carl Philip ile tanıştı. Ondan önce de New York'a gidip muhasebe eğitimi görmüştü. Yani hayatına kalıcı bir yön vermeye çalışıyordu. Tüm bu arayış içinde 2010 yılında bir restoranda Carl Philip ile tanıştı. bir de Prens ile flört ettiği duyulunca Sofia'nın bütün eski defterleri açılıp verdiği erotik pozlar, katıldığı yarışma yeniden gündeme geldi. Carl Philip'in ailesi de önceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerçekten sevmediğini, tek amacının şöhret ve para olduğunu düşündü. Ama sonra yanıldıklarını anladılar.



AİLEYE UYUM SAĞLADI

Ama nişan açıklandıktan sonra Sofia Hellqvist, gelin gideceği aileye uygun giyinip öyle davranmaya başladı. Gençlik yıllarında yaptırdığı dövmelerin bazılarını sildirdi. Daha ciddi bir giyim tarzı benimsedi. İsveç Kralı Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın tek erkek çocuğu olan Prens Carl Philip, iki erkek çocuk sahibi oldu. Şimdi de aralarına üçüncü bebekleri de katıldı.

