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Eski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi

#Nicole Coste#Prens Albert#Prenses Charlene
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi

Monako Prensi Albert ile ayrılık söylentileriyle gündeme gelen eşi Prenses Charlene söylentilerin merkezinden bir türlü uzaklaşmak bilmiyor.

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BU AÇIKLAMAYA ÇOK KIZDI
Neredeyse bir yıldır Monako'dan çok uzakta, Güney Afrika'da bulunması nedeniyle "ayrılıyorlar" söylentileri bitmek bilmeyen Prenses Charlene ile ilgili bir açıklama, dört gözle geri dönüşünü bekleyen Prens Albert'i de kelimenin tam anlamıyla "öfkeden çıldırttı."

Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi

18 YAŞINDA BİR OĞLU VAR
Prens Albert'in beş yıl boyunca ilişki yaşadığı ve Alexandre adında bir erkek çocuk sahibi olduğu eski hostes Nicole Coste, Paris Match dergisine bir röportaj verdi. O röportajda sarf ettiği, Prens Albert'in 2011 yılında evlendiği Prenses Charlene ile ilgili sözleri de ortalığı karıştırdı.

OĞLUNA KÖTÜ DAVRANDIĞINI İDDİA ETTİ
Prens Albert ile ilişkisinden 18 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Nicole Coste, Charlene'in düğün öncesi bir davranışını gündeme getirerek bu durumun kendisini şoke ettiğini söyledi. İddiasına göre, o dönemde nişanlı olan Charlene Wittstock, Prens Albert ile Nicole Coste'nin ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Alexandre'ye kötü davrandı.

Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi

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HİZMETLİLERİN KALDIĞI BÖLÜME TAŞIDI
Coste'nin anlattığına göre Charlene, o dönemde 8 yaşında bir çocuk olan Prens Albert'in oğlu Alexandre'yi odasından çıkarttırıp sarayda hizmetlilerin kaldığı bölüme yerleştirdi. Nicole Coste bu olayı duyduğunda şoke olduğunu itiraf etti. Coste "Bir anne olarak bu davranışı tarif edecek bir kelime bulamıyorum" diye konuştu.

PRENS ÇOK KIZDI
Prens Albert ise eski sevgilisinin, şu anda evli olduğu Prenses Charlene ile ilgili bu sözlerini "uygunsuz" olarak nitelendirdi. Nicole Coste'nin kendisini bir röportaj konusunda bilgilendirdiğini belirten Albert "Bir şeyler yayınlanacağı konusunda bana haber verdi. Ben de bunun bir doğum günü fotoğrafı olacağını düşündüm" diye konuştu.

Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi

PRENSES CHARLENE İLE EVLİLİĞİNDEN İKİZLERİ VAR
Albert'in, Prenses Charlene ile evliliğinden biri kız diğeri erkek altı yaşında ikizleri bulunuyor. Nicole Coste'den dünyaya gelen Alexandre adında 18 yaşında bir erkek çocuk babası olan Prens'in, Tamara Rotolo ile ilişkisinden de 29 yaşında Jazmine Grace adında bir kızı var. Prens Albert'in evlilik dışı çocuklarının taht üzerinde hiçbir hakkı yok. Fakat Prens, bu çocuklarıyla da özellikle annesi Grace Kelly'nin adını verdiği kızıyla sık görüşüyor.

Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi

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KIZINA ANNESİNİN ADINI VERDİ
Prens Albert, kızına isim seçerken annesi Grace Kelly'den esinlendi. Jazmine Grace 1992 doğumlu.

 

 

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#Nicole Coste#Prens Albert#Prenses Charlene

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