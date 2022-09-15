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Polis çevirmesine takıldı! 'Bana göstermeyin...'

Güncelleme Tarihi:

#Hasan Can Kaya#Gökhan Çıra#Gökçe Bahadır
Polis çevirmesine takıldı Bana göstermeyin...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 07:29

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Basın mensuplarına gösterin

“Konuşanlar” programıyla ünlenen Hasan Can Kaya, önceki gece Ulus trafiğinde polis çevirmesine takıldı.

Muhabirlere “Setten geliyorum. Alkol çıkmaz bende” diyen Kaya, alkolmetreyi üfledi. Cihazın ekranında yazan 0 promili kendisine gösteren polislere de “Bana değil, basın mensuplarına gösterin. Alkol aldığımda asla araç kullanmam” dedi. (Sayit DURMAZ)

Polis çevirmesine takıldı Bana göstermeyin...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Yeni aşkıyla el ele

İkinci kez evlendiği Selin Ciğerci’den kısa süre önce boşanan Gökhan Çıra yeni bir aşka yelken açtı.

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Gökhan Çıra ve sevgilisi Sedef Bekiroğlu ilk kez önceki gece Bebek’te el ele görüntülendi. Yakın koruma eşliğinde dolaşan ikili, soruları yanıtsız bırakarak bir mekâna girdi. (Sayit DURMAZ)

Polis çevirmesine takıldı Bana göstermeyin...

Venedik güzeli

79. Venedik Uluslararası Film Festivali’ne katılan Gökçe Bahadır, festivalden sonra Venedik sokaklarında güneşli havanın tadını çıkardı.
Ünlü oyuncu, ‘âşıklar şehri’nde çektirdiği kareleri sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.

Polis çevirmesine takıldı Bana göstermeyin...

Rüya gibi tatil

Simge tatil için İtalya’ya gitti. Venedik’te gondola binen, şehrin ünlü maskelerinin satıldığı dükkânları dolaşan şarkıcı, keyifli anlarını fotoğraflayıp o kareleri “Rüya gibi” notuyla Instagram’da paylaştı.

Polis çevirmesine takıldı Bana göstermeyin...

Pirlo alışverişte

Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü Andrea Pirlo, önceki gün eşi Deborah Roversi ile Nişantaşı’ndaydı. Sohbet ederek yürüyen çift, muhabirlere selam verip alışveriş turuna devam etti. (Sayit DURMAZ)

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Polis çevirmesine takıldı Bana göstermeyin...

Petek’in dönüşü

Petek Dinçöz uzun aradan sonra yeni şarkısı “Çılgınlar Gibi” ile müziğe dönüyor.

Söz ve müziği Özgür Koç’a, düzenlemesi Selim Çaldıran’a ait “Çılgınlar Gibi”, yarın PD Production etiketiyle yayınla-nacak. Üç yeni şarkı daha hazırlayan Petek Dinçöz onları da peş peşe dinleyicileriyle buluşturacak.

Polis çevirmesine takıldı Bana göstermeyin...

 

 

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#Hasan Can Kaya#Gökhan Çıra#Gökçe Bahadır

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