Podyumda bebeğini emzirmişti... Ünlü model şimdi de karnı burnunda defileye çıktı

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Ancak ortalığı ayağa kaldıran bu değildi elbette. Anne – çocuk markalarının defilelerinde sık sık yaşanan bir durumdan fazlasıyla karşılaşmıştı defileyi izleyenler. O günlerde 32 şimdi ise 37 yaşında olan ünlü model Mara Martin, podyumda yürürken bir yandan da minik kızını emziriyordu.

Mara Martin ve ailesi

Defilenin fotoğrafları internete düştüğü anda viral hale geldi. Ve büyük bir tartışma başlattı. Martin, küçük kızı defile sırasında çalınan müzik ona zarar vermesin diye minik bebeğe özel kulaklıklar bile takmıştı. Miami Yüzme Haftası kapsamında podyuma çıkmak üzere seçmelere giren ve defileye çıkmaya hak kazanan 16 model arasında yer alan Mara Martin’e seyirciler yoğun sevgi gösterisinde bulunup alkışlarıyla destek oldular.

Bu defile moda dünyasını da interneti de deyim yerindeyse "karıştırdı" ve uzun süre konuşuldu

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Ancak başkaları böyle düşünmedi… Sosyal medyaya taşınan tartışma yüzünden defile uzun süre gündemden düşmedi. Mara Martin’i kutlayanlar olduğu kadar yaptığı bu şeyin yanlış ve çirkin olduğunu savunan da çoktu. Başarılı modeli kızını kendi ünü için kullanmakla suçladılar. En çok tekrarlanan ve en acımasız eleştiri ise Martin’in defilede bebeğini emzirmesinin “ilgi açlığından” kaynaklandığının söylenmesiydi.

Mara Martin’in adı uzun süre manşetlerden inmedi. “Sabahları kalkıp kızımla birlikte her gün yaptığım bir şeyin manşetlerde olduğunu görüyorum” yazmıştı Instagram hesabında. Ve bu konuda suçlanmasına anlam verememişti. “Benim annelik hikâyem, kızımı emzirmem ve aynı zamanda modellik yapmam böyle bir şey” diyerek son açıklamasını yaptı ve konuyu kapattı.

Martin, defile hazrılıklarından fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı

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Bugün bile internet aramalarında Mara Martin’in adı yazıldığında bu defilenin fotoğrafları ve haberleri ilk sırada karşımıza çıkmaya devam ediyor. Martin’in bir zamanlar defile emzirdiği küçük kızı Aria da artık 5 yaşında. Ve internet bir kez daha ünlü modelin çıktığı bir defileyi konuşmaya başladı…

Mara Martin bir kez daha Miami Yüzme Haftası kapsamında podyumdaydı. Bu kez çocuklu aileler, hamileler ve çocuklar için mayolar ve her çeşit deniz giyim ürünleri üreten bir markanın defilesi için görev aldı. Bu kez podyuma, bir zamanlar kucağında tutup emzirdiği kızı Aria ile çıkmıştı. Üstelik de ikinci çocuğuna hamileydi ve deyim yerindeyse karnı da burnundaydı.

Mara Martin podyuma küçük kızı ve karnındaki bebeğiyle çıktı

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8 aylık hamile olan Mara Martin, karnı burnunda ve yanında kızıyla ilgili çıktığı defileyle ilgili Daily Mail’e bir röportaj verdi. “2018’de podyumda bebeğimi emzirirken, bu konuların kızım büyüdüğünde artık konuşulmayacak kadar normalleşeceği umudunu taşıyordum” diye başladı söze başarılı model. O günlerde ona yöneltilen en büyük eleştirilerden biri “Seksi mankenler için hazırlanan bir podyumda o halde yürüyemeyeceği” idi.

Aradan geçen yıllarda moda dünyası büyük bir değişimden geçti. Artık kadınları standart güzellik kalıplarına hapseden ve hayatlarının büyük bir bölümünde kendi bedenlerinden utandırılmalarının yolunu açan anlayışlar bir bir terk ediliyor. Mara Martin de sıfır beden, bir deri bir kemik olmak zorunda olduğu düşündürülen, bütün dünyanın güzellik algısının zayıflık üzerine kurulması yüzünden büyük sıkıntılar yaşayan hemcinsleri için çalışmaya devam ediyor.

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Mankenlikle ve modayla ilgili tabuları yenmeye kararlı olan Mara Martin “Bunu ne kadar yaparsak o kadar normalleşecek. Ben de öncüsü olduğum için mutluyum. Kızım benim yaşıma geldiğinde, ya da en azından 20’lerinde olduğunda böyle şeylerin normal ve kabul edilebilir hale gelmiş olmasını diliyorum” dedi.

Miami Yüzme Haftası kapsamında, bir başka ünlü model Jena Sims de podyumdaydı. Ünlü golfçu Golfer Brooks Koepka'yla evli olan Jena Sims de meslektaşı Mara Martin gibi bebek bekliyor ve defilede o da Martin gibi karnı burnunda hamile olarak yürüdü. Eski bir güzellik kraliçesi olan Jena Sims, modelliğin dışında oyunculuk da yapmış; birçok filmde küçük rollerde görünmüştü. 34 yaşındaki model ilk kez anne olacak.

Miami'de bu hafta podyumda yürüyen bir diğer hamile model de Jena Sims oldu... 34 yaşındaki Sims ilk bebeğini bekliyor