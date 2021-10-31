Pınar Deniz su diyetiyle zayıfladı

“Yargı” dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, son dönemde yalnızca başarılı oyunculuk performansıyla değil güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.
İşte junior Şener
2020’nin mayıs ayında Başakşehirli futbolcu Şener Özbayraklı’yla evlenen Şilan Makal, geçtiğimiz ağustos ayında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.
Paris alışverişi
Doğum gününü sevgilisi Mehmet Dinçerler ile baş başa kutlamak için Paris’e giden Hadise, romantik tatil sırasında alışveriş turuna da çıktı.
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