Pınar Deniz su diyetiyle zayıfladı

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“Yargı” dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, son dönemde yalnızca başarılı oyunculuk performansıyla değil güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.



Fazla kilolarından kurtulmak için bir dönem su diyeti uyguladığını öğrendiğim Deniz, şimdilerde ise formunu korumak için beslenmesine dikkat ediyor ve düzenli spor yapıyor. Kısıtlı bir süre uygulanabilen su diyetinde sadece su ve sıvı gıdalar tüketiliyor.

İşte junior Şener

2020’nin mayıs ayında Başakşehirli futbolcu Şener Özbayraklı’yla evlenen Şilan Makal, geçtiğimiz ağustos ayında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.



Babasının adını taşıyan Şener bebeğin ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Küçük Şener’in babasına olan benzerliği dikkat çekti.

Paris alışverişi

Doğum gününü sevgilisi Mehmet Dinçerler ile baş başa kutlamak için Paris’e giden Hadise, romantik tatil sırasında alışveriş turuna da çıktı.



Modanın başkenti Paris’te kendine yeni parfümler, ayakkabılar ve kıyafetler alan ünlü şarkıcıya yaptığı alışveriş toplamda 50 bin liraya mâl oldu.