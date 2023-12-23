Onlar yıllardır aşktan sarhoş oldu... Kışkırtan paylaşım ortalığı karıştırdı: İşte evlenmemek için bir neden!

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Ama bir de madalyonun öteki yüzü var. Ünlü olmak demek hayatınızın her anının ve sizinle ilgili bütün ayrıntıların hiç tanımadığınız ve tanımayacağınız milyonlarca kişi tarafından da didik didik edilmesi anlamına geliyor.

Saçınızın rengi, üzerinizdeki kıyafet, duruşunuz, hatta alıp verdiğiniz kilolar bile bu insanların konuşma malzemesi oluyor.

Sadece sizi ve hayatınızdaki kişiyi ilgilendiren evlilik ya da aşk ilişkileriniz bile. Milyonlarca kişinin böyle özel konularda durmadan fikir beyan etmesi ve bunların bir kısmının sizin kulağınıza gelmesi çok da özenilecek bir durum olmasa gerek.

İşte böyle bir durum gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden birinin başına geldi. 1994 yılından bu yana evli olan ve iki çocuklarını birlikte büyütüp birlikte yaş alan bu çiftin evliliğine herkes gıpta ile bakıyor. Bazıları hariç!

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İşte onlardan biri geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Hedefinde ise ünlü oyuncunun evlendikten sonra yıllar içinde fark edilir şekilde kilo alan karısı vardı.

Ama yaptığı o yarı alaylı paylaşım söz konusu kişinin hedef tahtası haline gelmesine neden oldu.

ÜNLÜ OYUNCUNUN KARISININ KİLOLARI YİNE KONU OLDU

Gerçek ismi yerine takma isim tercih eden bu kullanıcının hedef aldığı kişi ise sinemanın en yakışıklı James Bond'larından biri olarak tanınan Pierce Brosnan'ın 1994 yılından bu yana evli olduğu eşi Keely Shaye Smith idi.

Mutlu evliliklerine gıpta edilen çiftin bir gençlik yıllarında çekilen bir de daha yeni döneme ait bir fotoğrafını yan yana paylaşan kullanıcı mesaj bölümüne de " Evlenmekten kaçınmak için günlük hatırlatmanız" diye yazdı.

İşte bu paylaşımdan sonra da kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı. Birçok kişi Brosnan'ın eşi Keely Shaye'in yıllar içinde aldığı kiloları vurguladığı belli olan bu paylaşıma büyük tepki gösterdi.

Birçok kullanıcı bunu kadınların evlendikten sonra kendilerine bakmayı bırakıp kilo almalarına yönelik bir eleştiri olarak yorumladı. Fakat onun bu alaylı yorumu hedefine ulaşmadı.

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İYİ BİR EVLİLİK ASLINDA BUDUR

Bu kışkırtıcı paylaşıma sessiz kalamayanlar Keely Shaye Smith'in hem geçmişte hem de şimdi gayet güzel ve hoş göründüğünü belirterek yanıt verdi.

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith'in farklı zamanlarda çekilen bu iki fotoğrafının insanları evlilikten caydırmakla herhangi bir ilgisi olmadığını savundu.

Bir kullanıcı ise şakacılığını elden bırakmadan "Evet, çünkü zayıf olmak aşkın kalıcılığı konusunda garanti sağlar" diye yorum yaptı.

Smith'in yıllar içinde kilo almasını hedef tahtasına oturtan bu paylaşıma bir başka kullanıcı da "Bu görüntü evlilikten kaçınmaya değil tam tersine iyi bir evliliğin ne kadar önemli olduğuna ve ancak bu şekilde hayatta yol alınacağına dikkat çeker" yorumuyla görüşünü belirtti.

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'ERKEKLER... BÖYLE PAYLAŞIMLARLA HAYATINIZI KARARTMAYIN'

Pierce Brosnan'ın karısı ve onun yıllar içindeki değişimi hakkında söylediklerini hatırlatan kullanıcılar da oldu. Onlar da "Brosnan evliliğinde gayet mutlu. Ayrıca karısını ne olursa olsun ne kadar çok sevdiğini de defalarca söyledi" diye görüşünü bildirdi.

Özellikle kadın kullanıcılar bir kadının zayıf olmasının onu çekici hale getirmediğine dikkat çekti.

Hatta erkeklerin bu tür paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğini çünkü bunların evlilik hayatını mahvedeceğini savunanlar da oldu.

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KARISINI HER HALİYLE SEVİYOR

Aslına bakılırsa Pierce Brosnan'ın karısı Keely Shaye Smith'in yıllar içinde geçirdiği değişim çok uzun zamandır gündemden düşmüyor. Brosnan da bütün bunlara gereken cevabı veriyor aslında.

Her fırsatta karısının kendisi için ne kadar güzel ve önemli olduğunu söylüyor. Ona olan sevgisinin, kilo almasından etkilenmediğini onu her zaman sevdiğini ifade ediyor. Hatta kimi zaman "Onun aşkına layık olmaya çalışıyorum" diyerek bu konuda hissettiklerini anlatıyor.

Pierce Brosnan'ın daha önce kendisine karısının kilo vermesi için yardım öneren birine söylediği "Karımın her kıvrımını ayrı seviyorum" sözü ise hiçbir zaman hafızalardan silinmedi.

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Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, 1994 yılında evlendiler. Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birini yürüten çiftin iki tane erkek çocuğu bulunuyor.

Smith ve Brosnan'ın her ikisinin de çok genç olduğu 1994 yılından bir anı.