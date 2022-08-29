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Petek Dinçöz eşi Nida Büyükbayraktar ile görüntülendi: Yarım kalan bir aşktı bizimki...Gençlik aşkımla evlendim!

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#Petek Dinçöz#Nida Büyükbayrakdar#Petek Ertüre
Petek Dinçöz eşi Nida Büyükbayraktar ile görüntülendi: Yarım kalan bir aşktı bizimki...Gençlik aşkımla evlendim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 07:45

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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YARIM KALAN BİR AŞKTI

Petek Dinçöz ile 16 Ağustos’ta evlendiği eşi Nida Büyükbayraktar önceki gün Akmerkez’deydi.

 “Gençlik aşkımla evlendim, çok mutluyum. Yarım kalan bir aşktı bizimki. Bizim için de ani oldu ama mutluyuz” diyen Petek Dinçöz, hamilelik iddiasına da karnını göstererek yanıt verdi: “Hamile değilim görüldüğü üzere ama ikimiz de çocuk istiyoruz. Nida’ya kalsa hemen olsun istiyor ama hayırlısı diyelim.” (Behlül AYDIN)

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BODRUM'DA EVLENDİLER

Petek Ertüre, 2 yıldır birlikte olduğu işadamı Serdar Oal ile evlendi. Çift, Bodrum’da nikâh defterine imza attı.

Petek Dinçöz eşi Nida Büyükbayraktar ile görüntülendi: Yarım kalan bir aşktı bizimki...Gençlik aşkımla evlendim


 Ertüre, yakınlarının katıldığı merasimden fotoğrafları sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.

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BOĞAZ'DA DÜĞÜN

 “Arka Sıradakiler” dizisindeki Özge rolüyle tanınan Sevda Dalgıç, 2 yıla yakın süredir beraber olduğu Güvenç Makina Yönetim Kurulu Başkanı Dilge Emir Güvenç’le evlendi.

Petek Dinçöz eşi Nida Büyükbayraktar ile görüntülendi: Yarım kalan bir aşktı bizimki...Gençlik aşkımla evlendim

Geçen ay nikâh defterine imza atan çift, düğünü önceki akşam Baltalimanı Portaxe’te yaptı. Düğüne katılan 200 davetli arasında ünlü
isimler de vardı.

3’TE 3

30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan, Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserleri kapsamında üçüncü kez seven-leriyle buluştu.

Petek Dinçöz eşi Nida Büyükbayraktar ile görüntülendi: Yarım kalan bir aşktı bizimki...Gençlik aşkımla evlendim

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte 3 gün üst üste sahneye çıkan fenomen grubu toplamda 9 bin kişi izledi. Yıllar sonra dinleyicilerinin karşısına yeniden birlikte çıkan üç ünlü isim, şarkılarıyla nostalji rüzgârları estirdi. (Sayit DURMAZ)

3. KEZ AYNI SAHNEDE

Sıla, Bodrum Antik Tiyatro’da üçüncü kez konser verdi.

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Petek Dinçöz eşi Nida Büyükbayraktar ile görüntülendi: Yarım kalan bir aşktı bizimki...Gençlik aşkımla evlendim

Kerkisolfej’in “Yaz Konserleri” kapsamında gerçekleşen konsere “Velhasıl” ile başlayan sanatçı, en sevilen şarkılarını seslendirdi. 2 saat sahnede kalan Sıla, geceyi alkışlar arasında noktaladı.

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#Petek Dinçöz#Nida Büyükbayrakdar#Petek Ertüre

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