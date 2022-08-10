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'Ben 17 yaşında sen 26 yaşında... Bizimkisi bir aşk hikayesi'

Güncelleme Tarihi:

#Petek Dinçöz#Petek Dinçöz Çocuk#Nida Büyükbayraktar
Ben 17 yaşında sen 26 yaşında... Bizimkisi bir aşk hikayesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 12:05

Meğer yıllar önce karar vermişler... Petek Dinçöz'den aşk paylaşımı...

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ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENİYOR

Geçen mart ayında oğlu Aslan’ın babası Serkan Kadıoğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz üçüncü kez nikâh masasına oturacak.

İşletmeci Nida Büyükbayraktar ile nişanlanan ünlü şarkıcı, yeniden evlenebilmek için beklemesi gereken 300 günlük ‘iddet’ süresinin kaldırılması talebiyle avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

Başvurusu kabul olan ve hastaneden sağlık raporu alan Dinçöz, önümüzdeki salı günü Nida Büyükbayraktar ile evleneceklerini duyurdu.

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AİLE ARASINDA NİŞANLANDILAR

Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar geçtiğimiz günlerde aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Nişan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Dinçöz altına, 'Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın' notunu düştü.

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Ben 17 yaşında sen 26 yaşında... Bizimkisi bir aşk hikayesi

ESKİ AŞKIYMIŞ...

Nida Büyükbayraktar ve Petek Dinçöz'ün aşkının yıllar önceye dayandığı ortaya çıktı. Instagram hesabından nostalji yapan Dinçöz bu fotoğrafın altına, 'Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi' mesajını yazdı.

Ben 17 yaşında sen 26 yaşında... Bizimkisi bir aşk hikayesi

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Çifte sevenleri 'mutluluklar' diledi.

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