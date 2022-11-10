Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'dan güzel haber!

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Olayın duyulmasının ardından Pelin Karahan sosyal medyada şu açıklamayı yapmıştı:

“Eşim akciğer embolisi nedeniyle acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti. Şu anda hastanede gözetim altında.” Ameliyat sonrası bir gece hastanede müşahede altında tutulan Güntay, dün doktor kontrolü sonrası taburcu oldu.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Arya 5 yaşında

Aslı Tandoğan ve eşi Cahit Tan Yeşilada, önceki gün kızları Arya’nın beşinci yaşı için parti organize etti. Tandoğan, kızının mutlu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Canım kızım Arya’nın doğum gününü onun huyu, ruhu gibi rengarenk kutladık. Gelen herkese çok teşekkür ederiz. Çok zevkli, rengarenk samimi bir ortam yarattık çocuklar için.”

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Aşkını anlattı

Bora Duran, yeni şarkısı “Öyle Özledim ki”yi dinleyicisinin beğenisine sundu. Özel hayatında mutluluğu avukat Hande Karaatlı ile yakalayan Duran, neşeli parçalarının ardından bu kez duygusal bir aşk şarkısı yaptığını söyledi. Şarkının, söz, müziği ve düzenlemesi şarkıcıya ait. Şarkının klibi ise yakında ekranda.

Hanımla geziyoruz

Suat Suna önceki gün eşi Burcu Karaman Suna ile Akmerkez’de görüntülendi. İkili, yeni sezon alışverişi yaptı. Suna, “Arkadaşlar kolay gelsin, hanımla geziyoruz” dedi. (Deniz BOY)

Siz çok fenasınız

Geçen aylarda boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekanda bir araya geldi. İkili, arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra mekandan birlikte ayrıldı. Gazetecilerin kendilerini çektiği fark eden ikili, “Siz çok fenasınız” diyerek soruları cevapsız bıraktı.

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