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Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'dan güzel haber!

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#Pelin Karahan#Bedri Güntay#Akciğer Embolisi
Pelin Karahanın eşi Bedri Güntaydan güzel haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 07:40

Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay, akciğer embolisi (akciğer damarlarının tıkanması) nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından taburcu oldu.

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Olayın duyulmasının ardından Pelin Karahan sosyal medyada şu açıklamayı yapmıştı:

“Eşim akciğer embolisi nedeniyle acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti. Şu anda hastanede gözetim altında.” Ameliyat sonrası bir gece hastanede müşahede altında tutulan Güntay, dün doktor kontrolü sonrası taburcu oldu.

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Pelin Karahandan açıklama... Eşi Bedri Güntay acil ameliyata alınmıştı
#BEDRİ GÜNTAY#PELİN KARAHAN
Pelin Karahan'dan açıklama... Eşi Bedri Güntay acil ameliyata alınmıştıHürriyet LogoHürriyet.com.tr

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