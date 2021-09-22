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Pelin Akil: Alin ve Lina'nın bakıcısı yok

#Pelin Akil#Fahriye Evcen#Burak Özçivit
Pelin Akil: Alin ve Linanın bakıcısı yok

Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

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Oyuncu, telefonda eşi Anıl Altan ile görüşme yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İki yıl önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren Akil, çocuklarına eşi Anıl Altan’ın baktığını söyledi:

“Sadece oyun ablamız var. İyi birisini bulmak bu zamanda kolay değil. Ne haberler duyuyoruz"

Pelin Akil: Alin ve Linanın bakıcısı yok

BURAK VE FAHRİYE DADIYA 1000 DOLAR ÖDEYECEK

Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Eşi Fahriye Evcen ise uzun bir aradan sonra 'Alparslan' adlı diziyle setlere dönüyor.

Yoğun bir çekim dönemine girecek olan oyuncu çiftin, bu açıklamaya rağmen 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için bir dadı daha tuttuğu öğrenildi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Karan'la ilgilenecek ikinci dadının aylık maaşı bin dolar (yaklaşık 8 bin 500 TL).

Pelin Akil: Alin ve Linanın bakıcısı yok

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İsyan ettiren iddia Pelin Akil, takipçilerinin 'ikizleri arasında ayrımcılık yapıyor' yorumlarına sinirlendi. Akil, 'Bir bitmediniz ya gerçekten. İnsan çocuklarını ayırabilir mi?' ifadelerini kullandı.
daha fazla video içinİsyan ettiren iddia 
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#Pelin Akil#Fahriye Evcen#Burak Özçivit