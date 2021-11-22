Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç'tan gün batımı pozları!

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Oyuncu Özge Özpirinçci, Salih Bademci ile başrolü üstlendiği 'İlk ve Son' dizisinin çekimleri sırasında hamile olduğunu öğrenmişti.

Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç'la buluştu. 8,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, arkadaşıyla doğum öncesi hatıra fotoğrafları çektirdi.

Berrak Tüzünataç'ın 'Gün batımından önce, kelimenin tam anlamıyla' paylaştığı fotoğraflara ilgi büyük oldu. Bazı takipçileri Özpirinçci'ye bebeğin ismi 'Güneş mi olacak?' diye sordu. Oyuncu da 'Biz burada Güneş'i gösteriyoruz' cevabını verdi.

HAMİLELİK SÜRECİ GÜZEL GİDİYOR

Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan ikili, “Çok iyi, az kaldı, her şey yolunda, sağlıklar yerinde” diye konuştu. Eşi Burak Yamantürk’ün kızının yüzünü görmeden isim belirlemek istemediğini belirten Özge Özpirinçci, “Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak” ifadesini kullandı.

Özge Özpirinçci, bir youtube programında ise kızının akrep burcu olmasını istemediğini söyleyerek dikkatleri çekti.

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İşte Özge Özpirinçci'nin açıklamaları:

*Hamileyken çalışmak çok iyi geldi. Bulantım olmadı. Sadece başlarda korkunç bir sivilce bastı. Ama kafaya takmadım.*

*Hamile kalınca telefonuma bir aplikasyon yükledim. Orada dedi ki, ‘Sizin bebeğiniz şimdi bir üzüm tanesi kadar’. O an kızımın adı Üzüm olsun istedim. Babasının soyadıyla da (Burak Yamantürk) uyumlu. Ama veto yedim. Burak istemedi. Şimdi 2-3 isim daha var aklımda. Çok zormuş meğer.

*Berrak Tüzünataç ile ‘Akrep’ burcu olmasın diye el ele verip dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir Burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum.

*Suda doğumu araştırdım. Ancak öyle bir niyetim yok. İnşallah her şey yolunda giderse normal doğum olacak. Sadece 10 kilo aldım. ‘Haşimato Troidi’ olduğum için guliten hayatımda yok. Burak bana gulitensiz lahmacun yaptı.