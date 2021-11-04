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Özge Özpirinçci: Berrak Tüzünataç ile bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz

#Özge Özpirinçci#Berrak Tüzünataç#Burak Yamantürk
Özge Özpirinçci: Berrak Tüzünataç ile bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz

Kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, Aslıhan Doğan Turan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile 'bebek akrep olmasın' diye dua ettiklerini söyledi.

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İşte Özge Özpirinçci'nin açıklamaları:

*Hamileyken çalışmak çok iyi geldi. Bulantım olmadı. Sadece başlarda korkunç bir sivilce bastı. Ama kafaya takmadım.*

*Hamile kalınca telefonuma bir aplikasyon yükledim. Orada dedi ki, ‘Sizin bebeğiniz şimdi bir üzüm tanesi kadar’. O an kızımın adı Üzüm olsun istedim. Babasının soyadıyla da (Burak Yamantürk) uyumlu. Ama veto yedim. Burak istemedi. Şimdi 2-3 isim daha var aklımda. Çok zormuş meğer.

*Berrak Tüzünataç ile ‘Akrep’ burcu olmasın diye el ele verip dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum.

*Suda doğumu araştırdım. Ancak öyle bir niyetim yok. İnşallah her şey yolunda giderse normal doğum olacak. Sadece 10 kilo aldım. ‘Haşimato Troidi’ olduğum için guliten hayatımda yok. Burak bana gulitensiz lahmacun yaptı.

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#Özge Özpirinçci#Berrak Tüzünataç#Burak Yamantürk

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