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Özge Gürel, Serkan Çayoğlu'nun evlenme teklifine 'evet' dedi

#Özge Gürel#Serkan Çayoğlu#Mehmet Üstündağ
Özge Gürel, Serkan Çayoğlunun evlenme teklifine evet dedi
Mehmet Üstündağ

6 yıldır birlikte olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yolları 2015 yılında “Kiraz Mevsimi” dizisinde kesişen çift, ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

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2 ay önce çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel’e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, “evet” yanıtıyla havalara uçtu.
Şu sıralar dizi çekimleri nedeniyle Kıbrıs’ta bulunan yakışıklı oyuncu, proje bitimiyle birlikte nişan yapacak.
Yaz aylarında nikâh masasına oturmayı planlayan çift, aileleriyle de küçük bir kutlama yaptı. Çift şimdilik haberi herkesten saklıyor, sadece yakın arkadaşları biliyor. Bu arada Serkan Çayoğlu’nun sevgilisinin parmağına taktığı özel tasarım şık pırlanta yüzüğün fiyatının 370 bin lira olduğunu öğrendim.

Sevgilisiyle Bodrum’da

İkinci evliliğini geçtiğimiz ocak ayında bitiren ünlü model Demet Şener, eylül başından beri işadamı Tolga Arman’la flört ediyor. Arman, Şener’in kızı İrem’in arkadaşının babası. Çocukları sayesinde tanışan çift, ilişkilerini çok fazla göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.

Özge Gürel, Serkan Çayoğlunun evlenme teklifine evet dedi


Geçtiğimiz günlerde Tolga Arman’ın doğum gününü çocuklarıyla birlikte kutlayan çift, ardından baş başa da kutlama yapmak için Bodrum’a gitti...

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Astroloji merakından doğan koleksiyon

Özge Gürel, Serkan Çayoğlunun evlenme teklifine evet dedi


Mehry Mu’nun tasarımcısı Güneş Mutlu Mavituncalılar, yeni yarattığı koleksiyonla astroloji meraklılarını tam kalbinden vurdu! Tasarımcının illüstrasyon sanatçısı Ayşem Kandıralı’yla birlikte çalıştığı koleksiyonda, çantaların üzerinde burçların çizimleri yer alıyor. Meğer Mavituncalılar, kendisi de astroloji tutkunu olduğu için böyle bir fikir geliştirmiş. Tasarımcı çocukken de annesinin çevirisini yaptığı İtalyanca astroloji kitabına hayranmış.
Özge Gürel, Serkan Çayoğlunun evlenme teklifine evet dedi


Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı destek

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne oyunculardan anlamlı destek geldi! Sorumlu hayvan sahipliğinin altını çizen “Bunu Bi’ Düşünün” dizisi; Ahmet Mümtaz Taylan, Şebnem Bozoklu, Ahmet Rıfat Şungar, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Dilara Aksüyek, İsmail Ege Şaşmaz, Müjde Uzman, Başak Daşman, Ulaşcan Kutlu ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun desteğiyle hayata geçti. BluTV’de yayınlanan dizinin yönetmenliğini ise Onur Ünlü üstlendi.

Özge Gürel, Serkan Çayoğlunun evlenme teklifine evet dedi


Sorumlu hayvan sahipliğine göre, tüm hayvanlar için eşit uygulanacak beş temel özgürlük hakkının önemini vurgulayan dizi, her bölümde bu mesajları usta oyuncular aracılığıyla verecek.

Sürdürülebilir modaya katkı

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İki girişimciden “sürdürülebilir moda” için yeni bir uygulama daha geldi. Finans uzmanı Ayşe Kefli ve spiker Gözde Atasoy’un kurduğu UnoMoi, lüks kıyafetleri satın almadan kullanma imkanı veriyor. “İstediğimiz zaman istediğimiz kıyafeti giyip, sonrasında da yerine koyduğumuz, kıyafetlerimizle kendimizi özgürce ifade edebildiğimiz ortak bir gardırop hayaliyle çıktık yola” diyen Ayşe Kefli, paylaşım ekonomisini destekledikleri için yatırım almayı başardıklarını söylüyor.

Özge Gürel, Serkan Çayoğlunun evlenme teklifine evet dedi

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#Özge Gürel#Serkan Çayoğlu#Mehmet Üstündağ