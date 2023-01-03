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Özel şoförü Mbaye Diagne'nin aracını kaçırdı

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#Mbaye Diagne#Fatih Karagümrük Spor#Senegalli
Özel şoförü Mbaye Diagnenin aracını kaçırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 07:46

Senegalli futbolcu Mbaye Diagne özel şoförünün ihanetine uğradı! Diagne bir mekândayken, şoförü araçla birlikte kaçtı!

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BEKLETİLMESİNE KIZDI

Fatih Karagümrük Spor’da forma giyen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’nin başına önceki gece Ataşehir’de akıl almaz bir olay geldi.

Diagne bir mekândayken, iddiaya göre kendisini saatlerce bekletmesine kızan şoförü içindeki özel eşyalarla birlikte aracı alıp sırra kadem bastı.

Özel şoförü Mbaye Diagnenin aracını kaçırdı

FIRINA SIĞINDI, YARDIM İSTEDİ

Mekân çıkışı aracını bulamayan ve şoförüne de ulaşamayan Mbaye Diagne, yakındaki bir fırının sahibinden yardım istedi.

Saatlerce fırında oturarak şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun imdadına bekçiler ve polisler koştu.

Şoförün Ümraniye’deki bir eve gittiği tespit edildi. Polisle beraber eve giden futbolcu, şoföründen şikâyetçi oldu.

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Özel şoförü Mbaye Diagnenin aracını kaçırdı

Mbaye Diagne mekân çıkışı şoförüne ulaşamayınca bir fırına girip yardım istedi. Fırına polis çağrıldı.

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#Mbaye Diagne#Fatih Karagümrük Spor#Senegalli

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