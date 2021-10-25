Özcan Deniz'i darp etmekle suçlanan Feyza Aktan, kavganın perde arkasını canlı yayında anlattı

Haberin Devamı

İşte Feyza Aktan'ın çok konuşulacak açıklamaları:

"Bu olayın 2 gün öncesi var. Planlanmış bir olay. Biliyorsunuz benim altımdan arabayı aldılar. Kuzey'i okula Özcan'ın şoförü getirip götürüyordu.

Bir gün öncesi şoför bana mesaj attı. "Ben hastayım yarım Kuzey'i alamayacağım" şeklinde...

"Okey, Özcan ile hallederiz" dedim. "Özcan Bey de alamayacak" dedi.

Sabah aradım açmadı, mesaj attım dönmedi. Ben çocuğu okula taksi ile götürdüm.

Gün içinde sürekli olarak yarını organize etmeye çalıştım.

Babayla kontak kuramadığım için, ben yine şoför ile görüştüm.

Şoför bana "Ben bir süre onu okula götüremeyeğim. Bana böyle talimat geldi. Lüften Özcan Bey ile irtibat kurun" dedi.

Özcan'a "Lütfen kişisel hırslarını bu konudan uzak tutalım. Biliyorsun ki taksi bulmak çok zor. Takside bebek koltuğu olmadığı için ben bunu uzun vadede kullanamam" şeklinde mesajlar attım"

'ŞOV DEVAM ETTİ'

Haberin Devamı

Olay sabahı saat 09.00'da okul başlıyor. 10.00'da da Özcan'ın görüş saati başladı.

Gelen olmadı. Bu izlediğiniz görüntü sabahın 10.00'unda.

Kapıyı açtım. Ses tonu yüksek, bağırmaya başladı.

"Oğlumun önlüklerini neden giydirmedin, neden çocuğun üstünde formaları yok" dedi.

Ben de gülerek "Saatin farkında mısın, hemen giydirip veriyorum" dedim. Aynı şekilde bağırmaya devam etti.

Ogün o kadar gözü dönmüş bir şekilde geldi ki, çünkü velayet davamız yaklaştı ve ellerinde bir görüntü olmak zorundaydı.

Ben bunu yaparken çocuğun kapıya çıktığını fark ettiğim anda, kapıya yöneldim ve Kuzey'i içeri yolladım.

Şov devam etti. 'Vurma' diye bir yüklendi.

Sonra yengeyi aradım. "Kuzey'i Özcan'a verir misin?" dedim. Özcan çıktı dedi.

Özcan'a mesaj attım "Çocuğu gel al, başıma yeni bir oyun sarma" dedim. Cevap yok.

1-2 saat sonra polis beni aradı.

"Özcan Bey'e ve çocuğunuza şiddet uyguladığınız için hakkınızda şikayet var" dediler.

Polis arabası ile hastaneye gittik. Çocuk muayene edildi. Dönüş yolunda kucağımda uyudu. Özcan'a "çocuğu sana bırakacağım" dedim. İnatla beni kendi evime yönlendirdi. "Siz eve geçin, ben alacağım" dedi.

Tekrar bir şeyin peşinde olduğunu anladım."

Haberin Devamı

'POLİS ARABASI İLE HASTANEYE GİTTİK'

"Avukatım "Karakola dönelim, çocuğu orada alsın" dedi.

1 saat bekledim gelen giden yok. Yukarı çıktım ifade vermeye...

Kuzey'i bahçede teyzesinin yanında bıraktım. Yanlarında Özcan'ın abisi de vardı.

O sırada içeri polisler girdi. Beni tutuklamaya geldiler sandım. "Çocuğu babasına vermemişsiniz, acilen çocuğu babaya teslim etmeniz gerekiyor" dediler.

Gönderdiğim mesajları gösterdim. Çocuğu babasına vermeye çalışan benim çünkü...

Akşam 20.30'a kadar karakoldaydım.

Bunlar 15 Eylül'e ait görüntüler ama velayet duruşmasının yapıldığı saatte servis edildi.

Haberin Devamı

Bu kameralar Özcan'ın evimin önüne yerleştirdiği kameranın görüntüleri. 7x24 bizi izliyor."

'PLANLANAN BİR GÜNDÜ'

"Ben bunların başıma geleceğini biliyordum. O kameraların orada olduğunu bile bile ben bu olayı yaşadım.

Hırsımla, öfkemle o tokadı attım. Bugün de olsa o tokatı atarım. Annesi olarak, Kuzey'i korumak adına o tokat hep yapacağım bir şey. Bir daha Kuzey'in psikolojisini etkileyecek bir tavırla karşılaşırsam aynı şeyi yaparım.

Olayın 2 dakika önceki kısmı var. Kesilen kısım. Onlar yayınlansa bugün bunları anlatmak zorunda kalmazdım.

Haberin Devamı

Videonun tamamı yayınlansaydı Özcan Deniz'in yaptıkları da görülürdü.

Planlanan, hazırlanan bir günün sonucuydu. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil.

Yaşanan tüm süreçlerin neden bu noktaya geldik ve neler yaşadık bunu yakın zamanda paylaşacağım.

Böyle bir şey olsa bile, çocuğunun annesi olan bir kadın için bunların yazılmayacağını herkes bilir.

'Kredi kartı' bana ilk söylenen şey değil ki... Bütün aile sürekli aynı şeyi söylüyor.

Ben delillerle çıktım. Benim onlara açtığım herhangi bir maddi dava varsa koysunlar önüme ben de 'haklılar' diyeyim.

Haberin Devamı

Ben sürekli olarak 'o kadın değilim' demeyi güzel bulmuyorum. Diğer taraf bu konuda direniyor olabilir ama ben buna prim vermeyeceğim. "