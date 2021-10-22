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Özcan Deniz'den sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlum!

#Özcan Deniz#Feyza Aktan#Kuzey Deniz
Özcan Denizden sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlum

2018 yılında evlenip 2019 yılında olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan bugün bir kez daha oğulları Kuzey'in velayet davası için karşı karşıya geldi.

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İkilinin karşılıklı suçlamalarda bulunduğu dava ileri bir tarihe ertelendi.

Duruşmanın ardından Özcan Deniz, sosyal medya hesabında çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

"Sen evlatsın... Kişilik hakları olan bir bireysin. Kimsenin şöhret basamağı, deney tahtası, hırs ve çıkar kapısı ve en önemlisi 'kredi kartı' değilsin. Senin küçük bedeninin arkasına sığınıp bunları yapan herkes, kimliği ne olursa olsun bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum. Bastığın toprağa, aldığın her nefese kurban olacak güçlü bir baban var senin..."

Özcan Denizden sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlum

 O ANLAR KAMERADA
Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey’i görmek için Feyza Aktan’ın evine giden Özcan Deniz’in eski eşi tarafından darp edildiği iddia edilmişti.

O görüntüleri ortaya çıktı.

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Aktan’ın, Özcan Deniz’in üstünü parçaladığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Şiddet saniye saniye kamerada
daha fazla video içinŞiddet saniye saniye kamerada
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#Özcan Deniz#Feyza Aktan#Kuzey Deniz

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