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Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

#Feyza Aktan#Özcan Deniz#Kuzey Deniz
Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım
İsmail BAYRAKÖzge Eğrikar

2 yıl önce çekişmeli geçen davanın ardından boşanan Feyza Aktan ile Özcan Deniz şimdi de çocuklarının velayeti için karşı karşıya. İkilinin mahkemeye sunulan kavga videosu dün internette yayınlandı.

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2 yıl önce boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın velayet davası devam ederken, ikili arasında yaşanan bir kavga videosu ortaya çıktı. Mahkemeye sunulan tartışmaya ilişkin görüntülerde Feyza Aktan’ın evine giden Özcan Deniz’in 15 Eylül günü eski eşiyle tartışma yaşadığı anlatıldı. Özcan Deniz’in “Çocuğun kıyafetlerini giydir, arabada bekliyorum, 5 dakikan var” dediği sırada Feyza Aktan’ın sinirle gelip Özcan Deniz’e tokat attığı ve bağırarak Deniz’i tartaklayıp üzerindeki tişörtünü yırttığı görüntülere yansıdı. Feyza Aktan’ın ablası ve yan villada oturan Deniz’in abisinin eşinin ikiliyi ayırmaya çalışmasıyla olay sona erdi. 

GÖRÜNTÜLER MONTAJLANMIŞ

Söz konusu videoyla ilgili açıklama yapan Feyza Aktan, görüntülerin montajlandığını söyledi:
“Oğlumu okula onun şoförü götürüyordu ama geri çekti. 2-3 gün okula ben taksiyle götürdüm. Kendisine devamlı mesaj attım. Cevap vermedi. Kuzey’i görüş günü sabahı, almaya geldi. Okula da götürmeyecekti. O görüntüler baştan sona yok, kesilmiş, montajlanmış. Geldiğinde ‘Bu çocuğun üstünde neden forması yok’ diye avaz avaz bağırdı. Çocuğu tuttu, çekmeye başladı. Kuzey’in karşısında bunları yaptığı için çocuğumu teyzesine verip, kapıyı kapatıp tokat attım. Çocuğumu korkutmayacaktı. Tişörtünü yırttığım için bana soruşturma açmış. Asla pişman değilim. Çocuğumun yanında yine böyle bağırıp korkutursa, ben o tokadı yine atarım.”

KAVGA ANLARI

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Feyza Aktan, kavga sırasında Özcan Deniz’e önce tokat attı, ardından sanatçının tişörtünü yırttı. Bu olay karşısında Deniz’in tepkisiz kalması dikkat çekti.

Şiddet saniye saniye kameradaGeçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey’i görmek için Feyza Aktan’ın evine giden Özcan Deniz’in eski eşi tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.Aktan’ın Özcan Deniz’in üstünü parçaladığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
daha fazla video içinŞiddet saniye saniye kamerada

ŞÖHRET BASAMAĞI DEĞİLSİN OĞLUM

Olayın ardından oğlu Kuzey’in fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Özcan Deniz, şu notu yazdı:
“Sen evlatsın. Kimsenin şöhret basamağı, çıkar kapısı ve en önemlisi ‘Kredi kartı’ değilsin. Bunları yapan herkes bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum.”

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

KARAR DAVASI 14 ARALIK’TA

2018 yılında evlendiği Feyza Aktan’dan 2019 yılında boşanan Özcan Deniz, çocuklarının velayet davası için önceki gün eski eşi ile mahkeme karşısına çıktı. Yaklaşık 2 saat süren duruşma sonrası çıkış yapan ikili, avukatları ve arkadaşları ile hızlı adımlarla oradan ayrıldı. Özcan Deniz, “Mahkeme sadece ertelendi, sonuç çıkmadı arkadaşlar” dedi. Aktan’ın avukatı, “Dosya karara çıkmadı, 14 Aralık’a kaldı. 14 Aralık’ta karar celsesi olacak, tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak” diye konuştu.

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#Feyza Aktan#Özcan Deniz#Kuzey Deniz

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