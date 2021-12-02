Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın 'darp' davasında tanıklar dinlendi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?#Altın Fiyatları
Aşı gerçek değil demişti.. Ünlü isim koronavirüsten hayatını kaybetti'Aşı gerçek değil' demişti.. Ünlü isim koronavirüsten hayatını kaybetti!#Marcus Lamb
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...#Fahrettin Koca
Yeni Bakan Nebatiden ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamYeni Bakan Nebati'den ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam#Nureddin Nebati
Şam rejimine flaş tepki Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruzŞam rejimine flaş tepki! Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruz#Dışişleri Bakanlığı
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan yanıt geldiHer yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan yanıt geldi#Kovid Aşısı
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Almanyada peş peşe kritik kararlar Aşısızlara kötü haber...Almanya'da peş peşe kritik kararlar! Aşısızlara kötü haber...#ALMANYA
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdinizDoktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'#CİMER
Son günlerin en çok konuşulan ismi... Bu kez CEOsu olduğu şirket için flaş karar aldıSon günlerin en çok konuşulan ismi... Bu kez CEO'su olduğu şirket için flaş karar aldı#Jack Dorsey
Omicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandıOmicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandı! #Omicron
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tanıkların ifadeleri şoke etti Sigarayı yüzünde söndürürümTanıkların ifadeleri şoke etti! 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' #Özcan Deniz
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunlarıÖzel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!#Will Smith
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın 'darp' davasında tanıklar dinlendi!

#Özcan Deniz#Feyza Aktan#Ercan Deniz
Özcan Deniz ve Feyza Aktanın darp davasında tanıklar dinlendi

Şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz tanık olarak verdiği ifadesinde, "Feyza hanımın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu" dedi. Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan ise "Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm" diye konuştu.

Haberin Devamı

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan katılmadı.Tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan ifadesinde, "Kuzey babasının telefonundan çizgi film izliyordu. Özcan'ın telefonuna mesaj geldi. Feyza, Özcan'ın yengesini aramış, 'Özcan'a böyle böyle bir mesaj geldi. Ne yapmam lazım. Kavga çıksın istemiyorum' demiş. Özcan bu sırada konuşmaları duymuş. Odaya gelerek Kuzey'i elimizden aldı ve Feyza'yı iterek duvara doğru vurdu. Kuzey'i de alarak kendini diğer odaya kilitledi.

Ağabeyi ile 'İstanbul'a geldiğimde boşanacağız, sözleşmeyi kasadan çıkar' diye konuştuğunu duyduk. Sonrasında benim ve Feyza'nın bulunduğu odaya geldi. Bana 'Sen çık Feyza ile biraz konuşacağım' dedi.

Yandaki odaya geçtim. Odalar birbirine çok yakın olduğu için sesler duyuluyordu. Özcan, 'Erkek mi görmek istiyorsun' diyerek darp etmeye başladı. Feyza'nın 'Özcan yapma, bırak o sigarayı' diye yalvardığını duydum. Feyza, kendini korumak için balkona çıktı. Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm. Feyza da bana darp edildiğini anlattı. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olamadı. Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler" dedi.

Haberin Devamı
Feyza Aktan’ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz’in davasında tanık dinlendiŞarkıcı Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Deniz’in ağabeyi ile Aktan’ın kardeşi tanık olarak dinlendi.Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiasıyla, ‘yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Özcan Deniz ile müşteki eski eşi Feyza Aktan katılmazken, duruşmada avukatları hazır bulundu.
daha fazla video içinFeyza Aktan’ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz’in davasında tanık dinlendi

"KARDEŞİMLE EVLİYKEN KENDİNE ZARAR VERİYORDU"

Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz de tanık olarak verdiği ifadesinde, "2018'de Sarıyer'deki evde Özcan'la kapı komşuyduk. Bahçelerimiz yan yanadır. Feyza hamileydi. Masada oturdukları bir akşam kavga ettiler. Ertesi gün kavganın sebebini sordum. Özcan, eşinin 'Çocuğu doğurup, size vereceğim' deyip sözler sarf ettiğini, değişik isteklerde bulunduğunu söyledi. Darp olayı yaşanmadı. Feyza hanım hamileyken nikah da olmadığı için Antalya'ya ailesinin yanına gidip orada doğum yapmak istiyordu.

'Çocuğu doğurup size vereceğim' diyordu. Nikah yapılmasına da yanaşmıyordu. Biz de bunu kabul etmiyorduk. Çocuk burada doğmalıydı ve nikah da olmalıydı" dedi.

Gözden Kaçmasın

Özcan Denizden sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlumÖzcan Deniz'den sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlum! Haberi görüntüle

Göcek'teki olayda yanlarında olmadığını söyleyen Ercan Deniz, "Feyza annesini darp etmiş. Özcan da buna karşı çıkınca aralarında tartışma yaşanmış. Özcan ve Feyza ile yaptığım telefon görüşmelerde darp ile ilgili herhangi bir şey söylemediler. Almanya'da da kavga ettiklerinde yanlarında değildim. Türkiye'ye döndüklerinde havalimanında karşıladım. Feyza hanım da herhangi bir darp cebir izi yoktu" diye konuştu.

Haberin Devamı

Avukatların sorusu üzerine Ercan Deniz, "Feyza hanımın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu" dedi.

"KENDİNE TOKAT ATIYORDU"

Güvenlik görevlisi Ergün Çetin ise 20 yıldır Deniz ailesi ile çalıştığını belirterek, "Bugüne kadar her gün birlikteydim. Bu süreçte Feyza hanımın kendi kendini darp ettiğine çok kez şahit oldum. Kendine tokat atıyordu" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Kadınların çoğu para koparmak istiyor'Kadınların çoğu para koparmak istiyor'Haberi görüntüle

BİR SONRAKİ CELSE DE TANIKLAR DİNLENECEK

Haberin Devamı

Mahkeme Feyza Aktan'ın annesi Fatima Damarcan'ın da arasında bulunduğu diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışında Ercan Deniz basın mensuplarının sorusu üzerine, "Davada neler olacağını Şubat ayında göreceğiz. 15 Şubat'a ertelendi. Nasıl bir iftirayla karşılaştığımızın sonuçlarını göreceğiz. Özcan Deniz bugün gelmedi. Oğlu ondaydı dün. Biraz da ateşliydi ondan dolayı gelmedi" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Feyza Aktan'ın şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, üçüncü dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdüğü anlatıldı. İddianamede, Özcan Deniz'in "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Gözden Kaçmasın

Bir şey yiyemiyorum, damardan besleniyorumBir şey yiyemiyorum, damardan besleniyorum!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özcan Deniz#Feyza Aktan#Ercan Deniz

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs