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Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:27 | Son Güncelleme:

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a oturduğu villa için dava açtı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a oturduğu villa için dava açtı
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Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın oturduğu Zekeriyaköy’deki villa için ecrimisil (haksız işgal) davası açtı.

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı boşandığı çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘zincirleme şekilde yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından şikâyetçi olmuştu.

Bu defa Özcan Deniz mahkemeye başvurdu. Deniz, Feyza Aktan’a 5 bin liralık ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ile şimdilik 5 bin liralık aidat bedeli davası açtı. Ünlü sanatçı dilekçesinde, bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etti.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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