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Oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın babası ve üvey annesi Bartın’da yangında öldü

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#Şehsuvar Aktaş#Yücel Aktaş#Nesrin Aktaş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 13:03

Bartın’ın Dallıca köyünde, 3 katlı binada çıkan yangında, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş’ın babası Yücel Aktaş (86) ile üvey annesi Nesrin Aktaş (83), hayatını kaybetti. 

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Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binada, saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Köye uzak bir bölgede olan evin yandığını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekibinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın babası ve üvey annesi Bartın’da yangında öldü

Yangında evin 2’nci katında oturan emekli astsubay Yücel Aktaş ile emekli memur Nesrin Aktaş çiftinin dumandan zehirlenip, öldükleri tespit edildi.

Çiftin, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş’ın babası ve üvey annesi olduğu bildirildi.

Oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın babası ve üvey annesi Bartın’da yangında öldü

Aktaş çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (DHA)
Oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın babası ve üvey annesi Bartın’da yangında öldü



 

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#Şehsuvar Aktaş#Yücel Aktaş#Nesrin Aktaş

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