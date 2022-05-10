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Oyuncu Pınar Deniz ödüle doymuyor…

#Pınar Deniz#Yargı#Ödül
Oyuncu Pınar Deniz ödüle doymuyor…

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’daki performansıyla sezon boyunca beğenileri toplayan başarılı oyuncu Pınar Deniz ödüllere doymadı.

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Deniz, dün akşam Quality of Magazine’in düzenlediği ödül töreninden “En Quality Kadın Oyuncu” ödülüyle ayrıldı.

 Bu sezona damga vuran ‘Yargı’ dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle çok konuşulan ve oyunculuğuyla övgüleri toplayan Pınar Deniz sezon boyunca birçok farklı kurumdan ödüllendirilerek, hem kendi başarısını hem de dizinin başarısını taçlandırdı. Başarılı oyuncu, son olarak ‘Yargı’daki oyunculuğuyla Quality of Magazine’in 13. kez düzenlediği ödül töreninde “En Quality Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü. 

Oyuncu Pınar Deniz ödüle doymuyor…

‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı, saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Pınar Deniz#Yargı#Ödül

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