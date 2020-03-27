Oyuncu Fırat Çelik, Fransa'daki kafesini kapatmak zorunda kaldı!

Dün 39 yaşına basan Fırat Çelik, evinde tek başına doğum gününü kutladı.

Buruk bir doğum günü yaşayan Fırat Çelik, doğum gününe özel bir fotoğraf paylaşarak, doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.

Fransız basınının da dikkati çeken oyuncu bir internet sitesine şöyle konuşmuştu:

İyi Fransız yemeklerini severim. Ve her zaman kendi restoranımı açmayı hayal ettim. Türkiye’den Paris’e döndüğümde, önümde zamanım vardı.

Bir oyuncu olarak restoran hayatını başarabileceğimi düşündüm. Bu restorana bakmak için de zaman ayırmaya karar verdim. Kameralardan uzaklaşmak bana iyi geldi. Ama oyunculuğu bırakmayı hayal bile edemem, o benim tutkum.

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