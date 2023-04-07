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Oyuncu Esin Gündoğdu ilişkisini ilan etti

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#Esin Gündoğdu#Sera Tokdemir#Gökhan Göz
Oyuncu Esin Gündoğdu ilişkisini ilan etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 08:34

Ameliyatla 72 kilo vererek bambaşka biri olan oyuncu Esin Gündoğdu, sosyal medya hesabından ilişkisini ilan etti.

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Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Gündoğdu’nun bir süredir Gökhan Ülger ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle romantik pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak ilişkisini herkese duyurdu.

Oyuncu Esin Gündoğdu ilişkisini ilan etti

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Aldım başıma tatlı belayı

Oyuncu Sera Tokdemir, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile olaylı bir şekilde ayrılan iş insanı Gökhan Göz’le aşk yaşıyor. Ünlü oyuncu önceki gün sevgilisiyle çekilen bu karesini Instagram hesabına “Aldım başıma tatlı belayı” notuyla yükledi.

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Oyuncu Esin Gündoğdu ilişkisini ilan etti

 

Her anım için şükrediyorum

Ahmet Rıfat Şungar 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Gülmen’in doğum gününü sosyal medyada romantik bir paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu birlikte çekilen karelerinin altına şu notu düştü: “Dünya 37, ben 3 senedir şahidim bu ruhu güzele... Çok şanslıyım. Çok! Yüzüne bakınca her anım için şükrediyorum.”

Oyuncu Esin Gündoğdu ilişkisini ilan etti

Onları hayatımdan çıkardım

Yılmaz Morgül önceki gün renkli giyimiyle Nişantaşı City’s’den çıkarken görüntülendi. Annesi Fatma Morgül’ün vefatından sonra sanat camiasından hayatından çok insanı çıkardığını söyleyen sanatçı, “Özellikle kendi annesinin vefatında hep yanındaydım, hiç yalnız bırakmadım ama Bülent Ersoy benim yanımda olmadı. İbrahim Tatlıses’in yanımda olmaması hayatımın en büyük şoklarından biri oldu. Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen gibi isimleri tamamen hayatımdan sildim. Ne aradılar, ne taziyeye geldiler. Beni çok üzdüler” diye konuştu.

Oyuncu Esin Gündoğdu ilişkisini ilan etti

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Boşanma konusunda sessiz

Ebru Şallı ile boşanacağı konuşulan Uğur Akkuş, önceki gün milyonluk aracıyla Nişantaşı City’s’deydi. İşadamı, boşanma haberleriyle ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Valeden aracını teslim alan Akkuş, hızla uzaklaştı.

Oyuncu Esin Gündoğdu ilişkisini ilan etti

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#Esin Gündoğdu#Sera Tokdemir#Gökhan Göz

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