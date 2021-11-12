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Oyuncu Elit İşcan İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson

#Elit İşcan#Hamlet#Erdal Beşikçioğlu
Oyuncu Elit İşcan İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson
Mehmet Üstündağ

Altın Koza ödüllü oyuncu Elit İşcan, yüksek lisans yaptığı Hamburg’da bir restoranda garson olarak çalışmaya başladı.

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Oyuncu Elit İşcan İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson

Kaan Müjdeci’nin “Hamlet” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Elit İşcan, dünya çapında bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Almanya’nın Hamburg kentinde, Hamburg Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde oyunculuk okuyan İşcan, boş zamanlarında bir Latin restoranında garsonluk yapıyormuş.

Oyuncu Elit İşcan İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson

Afişiyle büyük ilgi uyandıran “Hamlet” dizisinde Elit İşcan, başrolü Erdal Beşikçioğlu ile paylaşıyor.

ZOR YOLU SEÇMİŞ

Reha Erdem’in “Beş Vakit” filmiyle tanınan, Deniz Gamze Ergüven’in Oscar adayı filmi “Mustang” ile dünyanın en önemli kırmızı halılarına çıkan İşcan, sırtını bu şöhrete yaslamayı tercih etmemiş. İşin kolayına kaçıp burada bir romantik komediyle parlayabilir, reklam anlaşmalarını istifleyebilirdi. Bir röportajında “Popüler olmak değil, iyi bir oyuncu olmak istiyorum” demişti. Tercihini takdirle karşılıyor, başarısını alkışlıyorum...

Oyuncu Elit İşcan İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson


Galataport’ta gövde gösterisi

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Yeme-içme sektörünün liderlerinden D.ream, çatısı altında bulunan ve farklı konseptlerden oluşan 12 markalık bir seçkiyle şehrin yeni mahallesi Galataport İstanbul’da yerini alıyor. Operasyonun başında, dünya çapında örnek bir başarıya ulaşmış markaları ve geliştirdiği farklı gastronomi deneyimleriyle birçok başarıya imza atan Doğuş Yeme-İçme Turizm Perakende Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Özkanca var. “200 yıl aradan sonra Boğaz’ın en özel sahil şeridini yeniden İstanbullularla buluşturan Galataport İstanbul’da 12 markayla yer almaktan gurur duyuyoruz” diyen Özkanca’yı ben de kutluyorum.

Oyuncu Elit İşcan İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson

Eserleri ilgi gördü

Geçtiğimiz hafta İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda yapılan Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı, yerli ve yabancı birçok sanatçıyı aynı çatı altında buluşturdu. Sanatçı Beyza Mendeloviç’in eserleri de bu sergideydi. Geçmiş dönem tarih sahneleri, sembolleri, tanrı ve tanrıçaların inanç sistemleri ile şimdiki zamanı izleyiciyle buluşturan resimleriyle dikkat çeken sanatçının eserleri büyük ilgi gördü.

Oyuncu Elit İşcan İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson

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Antalya’da görkemli tören

Dünyanın önde gelen markaları ile toplantı, kongre ve etkinlik sektörünün temsilcileri, “Masters of Events ACE of MICE Awards” organizasyonu için Antalya’da bir araya geldi. 7-9 Kasım tarihleri arasında Turizm Medya Grubu tarafından düzenlenen organizasyonun sonunda yapılan törende, MICE alanında en başarılı marka ve projelere ödülleri takdim edildi. Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman’ın ev sahipliği yaptığı ve benim de katıldığım ödül töreni, NEST Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’ndeydi. Sohbet etme imkanı bulduğum Volkan Ataman, “Pandemi nedeniyle durgunlaşan sektörümüzü yeniden atağa kaldırmak için Antalya’dan daha iyi bir seçim olamazdı” dedi.

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Oyuncu Elit İşcan İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson

Vildan Mataracı - Fatih İnan - Nurettin Ateş - Volkan Ataman

Oyuncu Elit İşcan İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson

Volkan-Pınar Ataman /  Feray-Davut Çetin

Oyuncu Elit İşcan İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson

Şirin Işık - Cevza Başman - Özge Kiraz

Oyuncu Elit İşcan İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson

Selçuk-Evin Tümay

Oyuncu Elit İşcan İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson

Gülseren Budayıcıoğlu

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#Elit İşcan#Hamlet#Erdal Beşikçioğlu

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