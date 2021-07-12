MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriOyuncu Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi
GeriMagazin Oyuncu Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 12.07.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Oyuncu Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BKM Mutfak oyuncularından Cemile Canyurt uzun zamandır aşk yaşadığı Mertkan Kaya ile nikah masasına oturdu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer alan Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya dünyaevine girdi. Bolu'da açık havada gerçekleşen törene çok sayıda konuk katıldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Oyuncu Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya evlendi

Cemile Canyurt'un sadece ve şık gelinliği sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Cemile Canyurt kimdir
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Cemile Canyurt kimdir?

 

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi